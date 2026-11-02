Разликата между победителите и останалите втори претенденти е 18,114%

1402 Скрийншот: ЦИК

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Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят категорично балотажа за президент и вицепрезидент на България, сочат обновените данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 07:30 часа на 2 ноември 2026 г. при обработени 99,95% от СИК протоколите в РИК.

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев събира 57,581% от гласовете, като за двамата са гласували точно 1 093 564 български граждани.

Опонентите им Андрей Гюров и Георги Кандев остават на второ място с резултат от 39,467%, което представлява 749 543 подадени гласа в тяхна подкрепа.

Разликата между победителите и останалите втори претенденти е 18,114% в полза на Йотова и Вълчев, което се равнява на точно 344 021 гласа преднина.

Опцията "Не подкрепям никого" в бюлетината са отбелязали 56 070 гласоподаватели, или 2,952% от участвалите във вота.

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При обработени 99,95%от протоколите остава да бъдат въведени само единични секции, след което ЦИК ще обяви официалните окончателни резултати. С този изборен триумф Илияна Йотова се записва в историята като първата жена, избрана за президент на Република България на преки избори.

На "Дондуков" 2 предстои и любопитен протоколен прецедент - досегашният президент Йотова да предаде президентския мандат сама на себе си.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.