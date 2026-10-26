На четвърто място излизат Радостин Василев и Красимир Манов (ПП МЕЧ) с 4.608%

6094 Скрийншот: ЦИК

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Междинните резултати, изнесени на сайта на ЦИК към 09:00 часа на 26 октомври 2026 г., сочат преднина от 2,816%, или точно 42 826 гласа, за Илияна Йотова пред Андрей Гюров при обработени 99,94% СИК протоколи в РИК. Картината вече е почти окончателна и потвърждава, че двамата отиват на балотаж на 1 ноември.

На този етап Йотова и Вълчев печелят първия тур с 34.763%, като за тях са гласували 528 753 избиратели.

Вторите - Андрей Гюров и Георги Кандев, събират 31.947%, което представлява 485 927 подадени гласа в тяхна подкрепа.

Трети са кандидатите на ПП "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12.545% (190 812 гласа).

На четвърто място се класират Радостин Василев и Красимир Манов (ПП МЕЧ) с 4.608% (70 096 гласа).

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Веднага след тях, на пета позиция с 4.426% (67 323 гласа), се нареждат гласоподавателите, отбелязали опцията "Не подкрепям никого".

Шести са кандидатите на ПП "Величие" Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3.788% (57 610 гласа).

Седми в класирането остават Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2.393% (36 404 гласа).

Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Обработката на данните върви с изключително висока скорост, като към 09:00 ч. сутринта вече са обработени почти всички протоколите на СИК в РИК. Ниската избирателна активност улеснява обработката на протоколите в СИК и РИК, предаването им и целият процес върви много по-бързо, отколкото на минали избори.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.