Опцията "Не подкрепям никого" са отбелязали 55 938 избиратели, което представлява 2,956% от гласувалите

4777 Скрийншот: ЦИК

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Илияна Йотова печели убедително президентските избори в тандем с Кирил Вълчев, сочат данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 05:00 часа на 2 ноември 2026 г. при обработени 99,68% от СИК протоколите в РИК. Картината от балотажа е на практика окончателна и потвърждава категоричния успех на досегашния държавен глава.

Двойката Йотова-Вълчев печели вота с категоричните 57,661%, като за тях са гласували точно 1 091 206 български граждани.

Претендентите Андрей Гюров и Георги Кандев остават на втора позиция с резултат от 39,383%, което се равнява на 745 303 подадени гласа в тяхна подкрепа.

Разликата между победителите и останалите на второ място е внушителна - точно 18,278% или внушителните 345 903 гласа преднина за Йотова и Вълчев. За сравнение, на първия тур разстоянието между двете водещи двойки бе едва под 3% (около 42 хил. гласа), но на балотажа мобилизацията осигури на победителите преминаване на психологическата граница от един милион гласа.

Опцията "Не подкрепям никого" са отбелязали 55 938 избиратели, което представлява 2,956% от гласувалите.

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При обработени 99,68% от протоколите остава да бъдат въведени само единични секции, след което ЦИК ще обяви официалните окончателни резултати. С този изборен триумф Илияна Йотова се записва в историята като първата жена, избрана за президент на Република България на преки избори. На "Дондуков" 2 предстои и любопитен протоколен прецедент - досегашният президент Йотова да предаде президентския мандат сама на себе си.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.