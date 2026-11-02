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Без изненада Илияна Йотова печели президентските избори в двойка с Кирил Вълчев, сочат данните на ЦИК, които вероятно са и предпоследните преди окончателните.

Президентски избори 2026

На базата на 99,56% от обработените протоколи към 4.00 часа резултатите на Централната избирателна комисия сочат, че преднината за убедителна победа на двойката Йотова - Вълчев расте.

Двамата събират вот от 57,69%, докато Андрей Гюров и Георги Кандев остават на второто място с 39,35%.

За Илияна Йотова са гласували, по неокончателните данни, 1 090 710 български граждани, което е с около 354 210 гласа по-малко от вота за "Прогресивна България" на парламентарните избори през пролетта.

Победителите трупат преднина от 346 620 гласа пред загубилите вота - на първия тур тя беше едва около 42 000 гласа или под 3%. Миналата неделя Йотова-Вълчев получиха 528 951 от гласовете, а за Гюров и Кандев гласуваха 486 232 избиратели. На балотажа за двамата са изразили предпочитания 744 090 избиратели, което е близо 300 хил. допълнителни гласове.

Още по време на първия брифинг след края на изборния ден от двойката, зад която застанаха от ПП, ДБ и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, признаха загубата си и победата на опонентите, но изразиха изненада от неочакваната за тях голяма разлика.

С наказателен вот "Не подкрепям никого", са гласували 55 906 избиратели или 2,96%.

Избирателната активност в страната и чужбина е 19,33% към 16.00 часа при гласували 1 282 848 избиратели. На първи тур избирателната активност към същия час е била с 3,5 процента по-ниска - 15,95%.

ЦИК при 98,43% от протоколите: За Йотова са гласували 340 758 българи повече от тези за Гюров
Виж още ЦИК при 98,43% от протоколите: За Йотова са гласували 340 758 българи повече от тези за Гюров

Приключи изборният ден и за сънародниците ни, които гласуваха на територията на Европа, съобщиха от Външно министерство. Зад океана вотът продължава.

Илияна Йотова е първата жена в историята на България, която заема поста на държавен глава след избори. И понеже е президент, който довършва служебно мандата на редовно избрания и предсрочно напуснал "Дондуков" 2 Румен Радев, ще й се наложи в края на януари да предаде щафетата на себе си - досегашният Йотова на новоизбрания президент Йотова.

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