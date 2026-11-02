Победителите водят с 57,64% пред вторите, които получават 39,40%

421 Снимка: ЦИК

Чуйте статията:

Победителите на президентския вот Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят изборите с 57,64% от гласовете, а тази на Андрей Гюров и Георги Кандев получава 39,40%.

Това показват данните на Централната избирателна комисия при обработени 98,43% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии към 03:00 часа тази нощ.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 1 077 092 гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 736 334.

Това означава, че двойката на победителите е събрала преднина от 340 758 гласа пред загубилите вота - на първия тур тя беше едва около 42 000 гласа. Миналата неделя Йотова-Вълчев получиха 528 951 от гласовете, а за Гюров и Кандев гласуваха 486 232 избиратели.

Още по време на първия брифинг след края на изборния ден от двойката, зад която застанаха от ПП, ДБ и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, признаха загубата си и победата на опонентите, но изразиха изненада от неочакваната за тях голяма разлика.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 55 353 души, сочат междинните данни на ЦИК.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят изборите за президент и вицепрезидент според паралелното преброяване на социологическите агенции.

Избирателната активност в страната и чужбина е малко по-висока от тази на 25 октомври - 19,33% към 16.00 часа, при гласували 1 282 848 избиратели. На първи тур избирателната активност към същия час е била с 3,5 процента по-ниска - 15,95%.

Приключи изборният ден и за сънародниците ни, които гласуваха на територията на Европа, съобщиха от Външно министерство. Зад океана вотът продължава.

Йотова е първата жена в историята на България, която заема поста на държавен глава, въпреки че години наред анализатори застъпваха тезата, че в нашата страна избирателите още не са узрели да изберат представителка на нежния пол за президент. Бившият лидер на БСП Сергей Станишев, при когото Йотова беше член на ръководството на партията и шеф на пресцентъра, коментира, че този факт показва зрелостта на демокрацията ни.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.