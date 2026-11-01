3,6% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого"

1834 Колаж: Стоян Гогов, Dir.bg

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Настоящият президент Илияна Йотова е на първа позиция с 57,1% подкрепа на проведения днес балотаж на изборите за държавен глава. Тя повежда с близо 20 процента пред кандидата, подкрепен от ПП-ДБ, Андрей Гюров, който получава 39,3% от гласовете на избирателите.

Това показват данните от паралелното преброяване на 80 процента на агенция "Алфа рисърч".

3,6% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".

Според социолозите от "Алфа Рисърч" избирателната активност е 28,1%, или 1 850 000 души.

"Беше ясно още при екзитпола, че имаме категорична преднина на двойката Йотова-Вълчев и не виждахме шанс тази преднина да се обърне", каза Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч".

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По думите на Димитрова мобилизацията на избирателие днес в София не е била толкова голяма, както на първия тур.

Социоложката отбеляза, че на втория тур има ръст на избирателната активност, но трябва да се изчакат данните от гласуването в чужбина.

По-рано от социологическата агенция съобщиха, че според първите прогнозни резултати от екзитпола разликата между двамата кандидати за "Дондуков 2" е от порядъка на около 170 000 гласа.

Избирателната активност според агенцията е 28,1% към 20.00 ч.

Секциите в страната, в които се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях има две машини. Общият брой на машините е 11 622. На 30 юли 2026 г. Народното събрание реши да се въведе изцяло машинно гласуване в секции с над 300 избиратели.

ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в тридневен срок след вота.

От комисията съобщиха, че към 16 ч. избирателната активност в страната и чужбина е 19,33% при гласували 1 282 848 избиратели. На първи тур избирателната активност към същия час е била с 3,5 процента по-ниска - 15,95%.

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