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Междинните резултати, изнесени на сайта на ЦИК към 3:00 часа, сочат скъсена дистанция от само 3,4% за Илияна Йотова пред Андрей Гюров. Силите са почти изравнени и балотажът на 1 ноември в неделя е бетониран.

Президентски избори 2026

Президентът и кандидатът за негов вице Кирил Вълчев все още водят след първия тур на президентските избори с 34,8% при обработени 61,55% от протоколите. За временните водачи са гласували 320 165 избиратели.

Вторите Адрей Гюров и Георги Кандев събират 31,4 на сто, сочат данните, което прави 288 900 гласа, подадени за тях.

Трети са кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов - Петър Волгин с 12,9%, за които са гласували 118 570 български граждани, според данните на този етап.

Следва четвъртият - Радостин Василев с Красимир Манов - 4,5%.

На пето място с 4,42% са хората, избрали да гласуват с "Не подкрепям никого".

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева имат 4,0% на шестото място, а седми са двойката Иван Христанов - Стоянка Черкезова с 2,4%.

Йотова с преднина от 4,7% пред Гюров при 47,39% от обработените протоколи
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Резултатите от 100% паралелно преброяване на социологическите агенции пък показаха следното: по данни на "Тренд" Йотова получава 36.5%, Гюров - 31%, по данни на "Мяра" Йотова е с 35%, а Гюров - с 31,9%, по данни на "Алфа Рисърч" Йотова има 34,6%, Гюров - с 32,7%.

Според "Маркет Линкс" Гюров е първи с 33,5%, а Йотова е с 32,7%.

Ниската избирателна активност улеснява обработката на протоколите в СИК и РИК, предаването им и целият процес върви много по-бързо, отколкото на минали избори. Това показва и безпрецедентно бързата обработка на данните на сайта на ЦИК, където никога към този час не е имало толкова висок процент от представени междинни резултати.

Едва 15,95% активност към 16.00 ч., отчита ЦИК. Това означава, че от имащите право на глас 6 637 238 до урните са отишли 1 058 669.

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