1107 Скрийншот: ЦИК

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Централната избирателна комисия излезе с междинни резултати от проведения втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на 1 ноември 2026 г.

При обработени 52,42% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии към полунощ победителите Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят 57,95%.

Това прави 580 918 гласа, подадени за кандидатите, зад които застанаха управляващите от ПБ, БСП, ВМРО, а на втория тур - и "Възраждане", и "Величие".

Загубилите Андрей Гюров и Георги Кандев са събрали 39,01 на сто от гласовете или 390 988 гласоподаватели са предпочели тях двамата.

Опцията "Не подкрепям никого" към момента е 3,04%. Това прави 30 473 избиратели, които са решили по този начин да дадат своя "червен картон" на политиците.

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Скрийншот: ЦИК

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят изборите за президент и вицепрезидент според паралелното преброяване на социологическите агенции.

От Централната избирателна комисия съобщиха, че към 16 ч. избирателната активност в страната и чужбина е 19,33% при гласували 1 282 848 избиратели. На първи тур избирателната активност към същия час е била с 3,5 процента по-ниска - 15,95%.

Приключи изборният ден и за сънародниците ни, които гласуваха на територията на Европа, съобщиха от Външно министерство. По информация на дипломатическите и консулските представителства на Република България всички избирателни секции в европейските държави са приключили работа успешно и са предали изборните резултати на ЦИК.

На територията на Европа бяха разкрити 526 секции. Изборният ден протече без затруднения.

За българите зад океана изборният ден продължава.

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