При 17,86% обработени протоколи: Йотова - 35,5%, Гюров - 30,5%
Следват Костадин Костадинов с 13,5%, Радостин Василев с 4,1% и Ивелин Михайлов с 4 на сто
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Централната избирателна комисия публикува на сайта си междинни резултати при 17,86% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии (РИК). Данните са към 00:00 часа.
Президентски избори 2026
Данните от изборите за президент и вицепрезидент показват, че се запазва разликата от 5% в полза на двойката Йотова - Вълчев пред Гюров - Кандев. Това означава още, че идната неделя всичко започва отначало за първите две двойки, които отиват на балотаж.
За кандидатите, подкрепени от ПБ, БСП и ВМРО, временните данни сочат, че събират 35,5 на сто. Зад тях Андрей Гюров и Георги Кандев към този момент са получили 30,5 на сто от вота.
Трети се нареждат кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 13,5%. Междинният резултат показва, че Радостин Василев и Красимир Манов запазват четвъртата позиция с 4,1%.
С минимална разлика зад тях са Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 4%. Кандидатската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова вземат 2,5%.
Сериозен остава процентът на хората, гласували с "Не подкрепям никого" - 4,6%.
Резултатите от 100% паралелно преброяване на социологическите агенции показаха следното: по данни на "Тренд" Йотова получава 36.5%, Гюров - 31%, по данни на "Мяра" Йотова е с 35%, а Гюров - с 31,9%, по данни на "Алфа Рисърч" Йотова има 34,6%, Гюров - с 32,7%.
Според "Маркет Линкс" Гюров е първи с 33,5%, а Йотова е с 32,7%.
Исторически ниска е избирателната активност - 15,95% към 16.00 ч., сочат данните, публикувани на страницата на Централната избирателна комисия. Това означава, че от имащите право на глас 6 637 238 до урните са отишли 1 058 669.