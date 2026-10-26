Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Централната избирателна комисия публикува на сайта си междинни резултати при 17,86% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии (РИК). Данните са към 00:00 часа.

Президентски избори 2026

Данните от изборите за президент и вицепрезидент показват, че се запазва разликата от 5% в полза на двойката Йотова - Вълчев пред Гюров - Кандев. Това означава още, че идната неделя всичко започва отначало за първите две двойки, които отиват на балотаж.

За кандидатите, подкрепени от ПБ, БСП и ВМРО, временните данни сочат, че събират 35,5 на сто. Зад тях Андрей Гюров и Георги Кандев към този момент са получили 30,5 на сто от вота. 

Трети се нареждат кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 13,5%. Междинният резултат показва, че Радостин Василев и Красимир Манов запазват четвъртата позиция с 4,1%.

С минимална разлика зад тях са Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 4%. Кандидатската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова вземат 2,5%.

ЦИК с първи резултати при 7.37% от протоколите: Йотова - 35.504%, Гюров - 30.289%
Виж още ЦИК с първи резултати при 7.37% от протоколите: Йотова - 35.504%, Гюров - 30.289%

Сериозен остава процентът на хората, гласували с "Не подкрепям никого" - 4,6%.

Резултатите от 100% паралелно преброяване на социологическите агенции показаха следното: по данни на "Тренд" Йотова получава 36.5%, Гюров - 31%, по данни на "Мяра" Йотова е с 35%, а Гюров - с 31,9%, по данни на "Алфа Рисърч" Йотова има 34,6%, Гюров - с 32,7%.

Според "Маркет Линкс" Гюров е първи с 33,5%, а Йотова е с 32,7%.

Исторически ниска е избирателната активност - 15,95% към 16.00 ч., сочат данните, публикувани на страницата на Централната избирателна комисия. Това означава, че от имащите право на глас 6 637 238 до урните са отишли 1 058 669.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
17273
Шест поред без загуба - Специалния пак скъса сценария и изравни рекорд в Ел Класико Корнер
Шест поред без загуба - Специалния пак скъса сценария и изравни рекорд в Ел Класико
9637
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват Бизнес
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват
1534
Apple вече проверява какво има в кутиите с iPhone, без да ги отваря IT
Apple вече проверява какво има в кутиите с iPhone, без да ги отваря
373
Четири грешки, които екранизациите по Джейн Остин допускат, според експертите Impressio
Четири грешки, които екранизациите по Джейн Остин допускат, според експертите
2704
Отвъд Ню Йорк и Лондон: Петте града, които ще променят света ни Trip
Отвъд Ню Йорк и Лондон: Петте града, които ще променят света ни
2833
Пълнени гъби с крема сирене и кашкавал: Малки хапки с голям вкус Вкусотии
Пълнени гъби с крема сирене и кашкавал: Малки хапки с голям вкус
2185
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме Zodiac
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме
569
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце Времето
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце
748