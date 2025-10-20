Президентът Румен Радев посрещна унгарския си колега Тамаш Шуйок на официална церемония на площад "Св. Александър Невски" в София, предаде БТА. Както и вчера, държавният ни глава пристигна с автомобила на съпругата си Десисава Радева, след като парламентът прие НСО да не вози повече президентската администрация.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Държавният глава на Унгария Тамаш Шуйок, който е на официално посещение в България по покана на българския държавен глава, отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин.

Снимка: "Булфото"

Веднага след това двамата президенти се срещнаха "на четири очи" на "Дондуков" 2, а впоследствие са предвидени пленарните разговори между официалните делегации на двете държави. Накрая Радев и Шуйок ще направят съвместни изявления за медиите в Гербовата зала на президентството.

Снимка: БТА

Сред темите на разговорите между двамата президенти и водените от тях делегации ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения между България и Унгария в областта на икономиката, енергетиката, търговията, транспортния сектор, образованието и науката, туризма, спорта и културата. Очаква се да бъдат обсъдени и въпроси от европейския и международен дневен ред, както и актуалните предизвикателства пред сигурността, информираха от прессекретариата на държавния глава.

Румен Радев посрещна президента на Унгария с шкодата на съпругата си (видео)
Виж още Румен Радев посрещна президента на Унгария с шкодата на съпругата си (видео)

По-късно се очаква Румен Радев и Тамаш Шуйок да направят съвместни изявления за медиите.

Президентът на Унгария пристигна вчера у нас, като бе посрещнат в Смолян от президента Румен Радев. Двамата посетиха къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.

Тогава за пръв път Радев се появи на публично място с шкодата на съпругата си Десислава.

Снимка: БТА

Ден по-рано секретарят на държавния глава по сигурност и отбрана и бивш служебен министър Димитър Стоянов съобщи в телевизионно интервю, че президентът ще посрещне унгарския си колега Тамаш Шуйок с личния си автомобил, след като два дни по-рано беше обнародвана промяната в Закона за НСО, която забранява на президентската администрация и на самия президент да използват коли на НСО. 

Снимка: БТА
 

ИЗБРАНО
Няма такъв сладур! 12-годишен имитатор на Тодор Колев подкупи журито на "България търси талант“ Лайф
Няма такъв сладур! 12-годишен имитатор на Тодор Колев подкупи журито на "България търси талант“
8028
"Левски" направи вдъхновяващ обрат във Варна и се откъсна на върха Корнер
"Левски" направи вдъхновяващ обрат във Варна и се откъсна на върха
4185
Кристин Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната Бизнес
Кристин Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната
2450
Проблем на Amazon Web Services (AWS) срина множество сайтове IT
Проблем на Amazon Web Services (AWS) срина множество сайтове
1547
Бижутата, откраднати от Лувъра, са от колекцията на Наполеон и са с "неизмерима стойност" Impressio
Бижутата, откраднати от Лувъра, са от колекцията на Наполеон и са с "неизмерима стойност"
7047
Скалата Кьерагболтен - да оцелееш на ръба (снимки/видео) Trip
Скалата Кьерагболтен - да оцелееш на ръба (снимки/видео)
8004
Какво би станало, ако пием сок от моркови всеки ден Вкусотии
Какво би станало, ако пием сок от моркови всеки ден
24
Новолунието във Везни на 21 октомври: време на възможности Zodiac
Новолунието във Везни на 21 октомври: време на възможности
236
Времето в следващите дни: Слънце, мъгли, после повече динамика и дъжд Времето
Времето в следващите дни: Слънце, мъгли, после повече динамика и дъжд
797