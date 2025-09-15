Румен Радев обяви това след среща с журналиста Станислав Цанов, пред когото свидетелства бивш служител на военния завод

Президентът Румен Радев ще внесе сигнали в компетентните органи след среща с бивши служители на ВМЗ-Сопот и с журналиста Станислав Цанов, съобщиха от "Дондуков" 2. На срещата били обсъдени журналистически разследвания, в които се изнасят данни за множество нарушения и злоупотреби в завода.

Миналата седмица източник със скрита самоличност, представен като бивш служител на завода, разказа в YouTube канала на Цанов за съмнителни договори, сексуални заплахи срещу работнички и схема за източване на печалба чрез посредници.

Приходите за тази година на държавния оръжеен производител се очаква да надхвърлят 1 млрд. лева, обяви наскоро министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов. За сравнение, преди войната приходите на ВМЗ-Сопот са възлизали на 191 млн. лева за 2021 година.

Във ВМЗ-Сопот работят над 5000 души, като само за последната година броят на заетите се е увеличил с 350 души.

По данни на Министерството на икономиката и индустрията средната брутна заплата във ВМЗ-Сопот е 2500 лева.

ВМЗ-Сопот ще създаде съвместно дружество с "Райнметал", като контролният пакет на собствеността ще се държи от германския концерн, обяви министърът на отбраната Атанас Запрянов след посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в завода.

Съотношението на собствеността е 51% за "Райнметал" към 49% за българското предприятие.

