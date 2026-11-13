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Адмирал
Емил Ефтимов ще бъде освободен от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г., се посочва в указ на президента Илияна Йотова, обнародван в днешния брой на "Държавен вестник".
Указът е издаден на 5 ноември 2026 г. и изпълнението му е възложено на министъра на отбраната
Димитър Стоянов, предава БТА.
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов подаде рапорт за освобождаване от военна служба на 30 септември, с тримесечно предизвестие. Мотиви не бяха посочени.
На 28 октомври Министерският съвет предложи на президента да издаде указ, с който да освободи адмирал Емил Ефтимов.
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Емил Ефтимов е роден на 16 август 1961 г. Началник на отбраната е от 30 март 2020 г., пише на сайта на МО. Получил е всички отличия и награди, съответстващи на званието, включително награден знак на Министерството на отбраната "За вярна служба под знамената" и почетен знак на МО "Свети Георги".
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.