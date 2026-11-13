Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Адмирал Емил Ефтимов ще бъде освободен от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г., се посочва в указ на президента Илияна Йотова, обнародван в днешния брой на "Държавен вестник".

Президент Йотова

Указът е издаден на 5 ноември 2026 г. и изпълнението му е възложено на министъра на отбраната Димитър Стоянов, предава БТА.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов подаде рапорт за освобождаване от военна служба на 30 септември, с тримесечно предизвестие. Мотиви не бяха посочени.

На 28 октомври Министерският съвет предложи на президента да издаде указ, с който да освободи адмирал Емил Ефтимов.

Началникът на отбраната Емил Ефтимов подаде оставка
Виж още Началникът на отбраната Емил Ефтимов подаде оставка

Емил Ефтимов е роден на 16 август 1961 г. Началник на отбраната е от 30 март 2020 г., пише на сайта на МО. Получил е всички отличия и награди, съответстващи на званието, включително награден знак на Министерството на отбраната "За вярна служба под знамената" и почетен знак на МО "Свети Георги".

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Участник в американско риалити е задържан за убийство в Бодрум Лайф
Участник в американско риалити е задържан за убийство в Бодрум
4290
Вечер за историята в Пирея: Везенков вече е №1 в Европа с екипа на Олимпиакос Корнер
Вечер за историята в Пирея: Везенков вече е №1 в Европа с екипа на Олимпиакос
9341
"Мерцедес-Бенц" спира всички нови инвестиции в Германия, обмисля закриване на заводи Бизнес
"Мерцедес-Бенц" спира всички нови инвестиции в Германия, обмисля закриване на заводи
11190
Срив на услуга на "Майкрософт" лиши хиляди потребители от достъп до имейлите им IT
Срив на услуга на "Майкрософт" лиши хиляди потребители от достъп до имейлите им
6595
С освирквания и късометражен филм започна 40-ото издание на "Киномания" Impressio
С освирквания и късометражен филм започна 40-ото издание на "Киномания"
14470
Професията, която AI не може да открадне: Защо преводачите са сред най-високоплатените специалисти на бъдещето URBN
Професията, която AI не може да открадне: Защо преводачите са сред най-високоплатените специалисти н...
4629
Новата врата към Антарктида: Най-южният хотел в света вече приема гости Trip
Новата врата към Антарктида: Най-южният хотел в света вече приема гости
1449
Защо звездите се запалиха по боба Вкусотии
Защо звездите се запалиха по боба
1120
5 зодиакални двойки, които първо трябва да се разделят, за да бъдат един ден щастливи заедно Zodiac
5 зодиакални двойки, които първо трябва да се разделят, за да бъдат един ден щастливи заедно
582
Червен код за силен вятър е обявен днес във Враца и Мездра Времето
Червен код за силен вятър е обявен днес във Враца и Мездра
199