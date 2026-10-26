Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Все още не е започнала предизборната кампания по силата на Изборния кодекс преди провеждането на новия избор (втория тур) на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, съгласно чл. 342 (3) от Изборния кодекс. Това казаха от правителствената информационна служба по повод сигнала до ЦИК от Инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев.

Кабинетът "Радев"

Поводът са изявления на министър-председателя в подкрепа на Илияна Йотова, разпространени чрез официалните информационни канали на правителството. Сигналът е подписан от Васил Стефанов, който е пълномощник на представляващия инициативния комитет.

"Министерският съвет на Република България е превърнат в пресцентър на Илияна Йотова", посочва вносителят на сигнала.

Посоченият член от Изборния кодекс гласи, че Централната избирателна комисия обявява резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката веднага след тяхното определяне, но не по-късно от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен, а когато никой от кандидатите не е избран, ЦИК определя първите двама кандидати по листи, получили най-много действителни гласове, и произвежда нов избор в срока по чл. 93, ал. 4 от Конституцията. Предизборната кампания след определянето от страна на ЦИК на първите двама започва от определянето на кандидатите и продължава до 24 часа преди изборния ден.

От правителствената информационна служба ще продължат да информират българското общество за позициите и действията на министър-председателя и вярват, че почтените български медии ще направят същото, като не се поддават на опити за налагане и легитимиране на цензура от определени политически кръгове, допълниха от "Дондуков 1".

Щабът на Гюров сезира ЦИК за предизборна агитация от Радев чрез каналите на МС
Виж още Щабът на Гюров сезира ЦИК за предизборна агитация от Радев чрез каналите на МС

В отговор на отправените въпроси за сезирането на ЦИК от страна на Инициативния комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев, за предполагаеми нарушения на Изборния кодекс от министър-председателя Румен Радев чрез предизборна агитация в подкрепа на Илияна Йотова, разпространена посредством официалните информационни канали на Министерския съвет и за аналогични твърдения на журналисти, от правителствената информационна служба посочват, че отговорност на информационна служба, както и на самите медии, е да информират своевременно и коректно обществото за публичните позиции и дейността на министър-председателя и правителството.

"Дори и определени журналисти или медии да не споделят позициите на премиера, професионалните стандарти в журналистиката изискват те да бъдат отразени достоверно и в пълнота. Ако дадени медии въпреки това се отклоняват от професионалните стандарти и премълчават, преиначават, манипулират, съкращават и вплитат в политически наративи думите на министър-председателя или са подвластни на цензура или автоцензура, правителствената информационна служба няма да следва тези негативни примери", казаха още от пресслужбата.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Криско за сина си Дани и синдрома на Даун: Най-големите победи се случват вкъщи Лайф
Криско за сина си Дани и синдрома на Даун: Най-големите победи се случват вкъщи
15669
Клуб от НБЛ за Тити Папазов: Срам ни е, че подобно нещо е президент на БФБ (видео) Корнер
Клуб от НБЛ за Тити Папазов: Срам ни е, че подобно нещо е президент на БФБ (видео)
14543
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват Бизнес
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват
3739
САЩ ще създават генетично подобрени кучета за армията IT
САЩ ще създават генетично подобрени кучета за армията
2354
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин Impressio
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин
3550
Исторически американски презокеански лайнер ще се превърне в най-големия изкуствен риф в света Trip
Исторически американски презокеански лайнер ще се превърне в най-големия изкуствен риф в света
3927
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора Вкусотии
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора
1712
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме Zodiac
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме
1438
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце Времето
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце
1528