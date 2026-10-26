Пресслужбата на МС към щаба на Гюров: Предизборната кампания преди втория тур не е започнала
Правителствената информационна служба няма да следва негативни примери, се казва в позицията на пресцентъра на кабинета
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Все още не е започнала предизборната кампания по силата на Изборния кодекс преди провеждането на новия избор (втория тур) на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, съгласно чл. 342 (3) от Изборния кодекс. Това казаха от правителствената информационна служба по повод сигнала до ЦИК от Инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев.
Кабинетът "Радев"
Поводът са изявления на министър-председателя в подкрепа на Илияна Йотова, разпространени чрез официалните информационни канали на правителството. Сигналът е подписан от Васил Стефанов, който е пълномощник на представляващия инициативния комитет.
"Министерският съвет на Република България е превърнат в пресцентър на Илияна Йотова", посочва вносителят на сигнала.
Посоченият член от Изборния кодекс гласи, че Централната избирателна комисия обявява резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката веднага след тяхното определяне, но не по-късно от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен, а когато никой от кандидатите не е избран, ЦИК определя първите двама кандидати по листи, получили най-много действителни гласове, и произвежда нов избор в срока по чл. 93, ал. 4 от Конституцията. Предизборната кампания след определянето от страна на ЦИК на първите двама започва от определянето на кандидатите и продължава до 24 часа преди изборния ден.
От правителствената информационна служба ще продължат да информират българското общество за позициите и действията на министър-председателя и вярват, че почтените български медии ще направят същото, като не се поддават на опити за налагане и легитимиране на цензура от определени политически кръгове, допълниха от "Дондуков 1".
В отговор на отправените въпроси за сезирането на ЦИК от страна на Инициативния комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев, за предполагаеми нарушения на Изборния кодекс от министър-председателя Румен Радев чрез предизборна агитация в подкрепа на Илияна Йотова, разпространена посредством официалните информационни канали на Министерския съвет и за аналогични твърдения на журналисти, от правителствената информационна служба посочват, че отговорност на информационна служба, както и на самите медии, е да информират своевременно и коректно обществото за публичните позиции и дейността на министър-председателя и правителството.
"Дори и определени журналисти или медии да не споделят позициите на премиера, професионалните стандарти в журналистиката изискват те да бъдат отразени достоверно и в пълнота. Ако дадени медии въпреки това се отклоняват от професионалните стандарти и премълчават, преиначават, манипулират, съкращават и вплитат в политически наративи думите на министър-председателя или са подвластни на цензура или автоцензура, правителствената информационна служба няма да следва тези негативни примери", казаха още от пресслужбата.