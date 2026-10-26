Правителствената информационна служба няма да следва негативни примери, се казва в позицията на пресцентъра на кабинета

1329 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Все още не е започнала предизборната кампания по силата на Изборния кодекс преди провеждането на новия избор (втория тур) на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, съгласно чл. 342 (3) от Изборния кодекс. Това казаха от правителствената информационна служба по повод сигнала до ЦИК от Инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев.

Поводът са изявления на министър-председателя в подкрепа на Илияна Йотова, разпространени чрез официалните информационни канали на правителството. Сигналът е подписан от Васил Стефанов, който е пълномощник на представляващия инициативния комитет.

"Министерският съвет на Република България е превърнат в пресцентър на Илияна Йотова", посочва вносителят на сигнала.

Посоченият член от Изборния кодекс гласи, че Централната избирателна комисия обявява резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката веднага след тяхното определяне, но не по-късно от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен, а когато никой от кандидатите не е избран, ЦИК определя първите двама кандидати по листи, получили най-много действителни гласове, и произвежда нов избор в срока по чл. 93, ал. 4 от Конституцията. Предизборната кампания след определянето от страна на ЦИК на първите двама започва от определянето на кандидатите и продължава до 24 часа преди изборния ден.

От правителствената информационна служба ще продължат да информират българското общество за позициите и действията на министър-председателя и вярват, че почтените български медии ще направят същото, като не се поддават на опити за налагане и легитимиране на цензура от определени политически кръгове, допълниха от "Дондуков 1".

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

В отговор на отправените въпроси за сезирането на ЦИК от страна на Инициативния комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев, за предполагаеми нарушения на Изборния кодекс от министър-председателя Румен Радев чрез предизборна агитация в подкрепа на Илияна Йотова, разпространена посредством официалните информационни канали на Министерския съвет и за аналогични твърдения на журналисти, от правителствената информационна служба посочват, че отговорност на информационна служба, както и на самите медии, е да информират своевременно и коректно обществото за публичните позиции и дейността на министър-председателя и правителството.

"Дори и определени журналисти или медии да не споделят позициите на премиера, професионалните стандарти в журналистиката изискват те да бъдат отразени достоверно и в пълнота. Ако дадени медии въпреки това се отклоняват от професионалните стандарти и премълчават, преиначават, манипулират, съкращават и вплитат в политически наративи думите на министър-председателя или са подвластни на цензура или автоцензура, правителствената информационна служба няма да следва тези негативни примери", казаха още от пресслужбата.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.