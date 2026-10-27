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С 31 от общо 11 902 машини за гласуване е имало проблеми на президентските избори, което е около 0,25%, обобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

Президентски избори 2026

За сравнение на предишния вот тази година - за парламент през април, дефектираха 110 от общо 9354 устройства, което беше около 1,18%, обявиха тогава от министерството на електронното управление.

Освен това в неделя се гласуваше само с машини във всички 9 373 с избирателни списъци, съдържащи над 300 имена. Докато преди половин година имаше избор между устройствата и хартиените бюлетини и  машините избраха малко под половината избиратели (46,77%) и по този начин бяха подадени 1 571 588 гласа.

"На тези избори имахме сигнали за проблеми с 31 машини - 29 в страната и две извън страната, което около 0,25%. При 6-7 машини проблемът е заради издърпване на разписката, вследствие на което принтерът е блокирал", обясни Балова пред бТВ.

Две или три машини не са стартирали още от сутринта. Имало е и такива, при което е имало проблем с напрежението при електрозахранването.

"От тези 29 в страната, в две от секциите имаше по две машини, така че в 27 секции беше преустановено гласуването и минаха на хартиени бюлетини, което не е толкова голям процент", посочи говорителят на ЦИК. ЦИК извършва анализ и ще вземе решение за всеки един случай на проблем с машините на предстоящото заседание си днес. "Няма да изчезнат гласове", увери Балова.

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Не е имало сериозни проблеми и с членовете на секционните избирателни комисии.

"Единични бяха случаите на смени, и то по-скоро по отношение на заболяване, тъй като членовете на конкретни секции са били в съботния ден, когато се приемат книжата, но в неделя не са успели да отидат. Става въпрос за единици - нямаше такова масово сменяне, нямаше секции, които да не отвориха навреме както в страната, така и в чужбина", обясни говорителят на ЦИК.

Тя съобщи още, че според предварителен доклад за видеонаблюдението на преброяването и отчитането на гласовете само в 19 секции от 11 600 в страната, не е имало изучване на живо, но най-вероятно ще има запис.

Днес ще бъдат обявени окончателните резултати от първия тур на президентските избори.

Разликата между Илияна Йотова и Андрей Гюров е под 3%, избирателната активност е малко над 20%, посочи Балова.

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Относно сигнала на инициативния комитет за издигане на Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидатпрезидентска двойка срещу премиера Румен Радев и пресслужбата на Министерския съвет, че са използвали институцията за агитация, Балова обяви, че днес ще бъде разгледан и ЦИК следва да вземе решение и да го оповести.

"Още вчера започнахме организацията на втория тур, тъй като е ясно, че ще има такъв, въпреки че днес ще обявим официалните резултати. Днес картите ще бъдат предадени, за да мине препрограмиране на софтуера и наливането на актуалния, с който ще се гласува на балотажа. Днес вечерта смятаме, че ще има готовност да тръгнат и част от машините за чужбина, тъй като сроковете са доста кратки", обясни говорителят на ЦИК.

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