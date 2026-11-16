"Това е най-социалният бюджет от години в условията на тежък дефицит. Няма да допуснем да ни се лепят етикети за липса на социална чувствителност", заяви Румен Радев

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Румен Радев използва днешното заседание на Министерския съвет, за да поднесе публично извиненията си към майките на децата с увреждания. Причина за това стана злополучният прокетозакон за личните асистенти, който след остри критики беше върнат обратно от управляващите

"Искам да се извиня на майките на децата с увреждания. Независимо от дефицита, намаляване на средствата за тях няма да има и промяна на условията за тях няма да има", заяви Радев. Той застана зад думите си, че "в тази криза няма да допуснем на никой български гражданин да се намаляват доходите дори и с цент".

"Заплатите, пенсиите, социалната подкрепа, парите за облекло за учителите, за съдебните служители и за всички държавни служители няма да се пипат. Ако има промяна, тя е единствено и само нагоре", категоричен беше премиерът.

Министерският съвет приема днес проектозаконите за държавния бюджет, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 година.

"Нормално е ведомствата да прилагат и да предприемат по-тежки реформи, за да постигнем тези цели и да спасим публичните финанси от разгулното наследство. Но това не трябва да става на всяка цена. Отношението към децата, към възрастните, социално слабите и хората с увреждания са индикаторът дали сме цивилизовано и хуманно общество, дали държавната политика е гарант на тези ценности. Затова и в бюджета заложихме значително повишаване на данъчното облекчение за деца и особено за деца с увреждания. Повишаваме стипендии за ученици, пенсии, социална подкрепа. Това са приоритети, от които не само не трябва да отстъпваме, но и да не даваме и повод за съмнение", посочи премирът Радев.

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Той определи бюджета за 2027 година като "най-социалния от години" каза, че не приема обвинения за липса на чуствителност:

"Това е най-социалният бюджет от години, и то в условията на тежък дефицит. Затова няма да допуснем да ни се лепят етикети за липса на социална чувствителност. За сметка на това ще полагаме всички възможни усилия да ограничим злоупотребите с ТЕЛК, които изкривяват публичните финанси. Залагаме мерки за повишаване на приходите за предотвратяване на злоупотребите".

Румен Радев предупреди, че и това може да не е достатучно "за справяне с тежкото наследство", но "единственият начин да излезем от кризата и да станем по-богати е да произвеждаме повече, по-качествено, по-бързо, да изнасяме повече".

Затова и като най-силна част от Бюджет 2027 той изтъкна мерките за подкрепа и за повишаване на икономическия ръст - подкрепа на родното производство и отключване на предприемчивостта, инвестиция в икономиката на знанието, в индустриални зони и паркове, привличането на преки чуждестранни инвестиции.

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