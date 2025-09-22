Министър-председателят Росен Желязков и министърът на външните работи Георг Георгиев участват в Срещата на високо равнище на Общото събрание по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН, съобщиха от Министерски съвет. Форумът се провежда в рамките на Общия дебат на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Събитието събира държавни и правителствени ръководители, министри и представители на държавите членки, които потвърждават ангажимента си към принципите на основополагащия документ на организацията.

Кабинетът "Желязков"

"Срещата на високо равнище в САЩ се провежда в критичен момент за международната общност, изправена пред множество глобални предизвикателства. Темата на тазгодишната сесия - "По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека" - акцентира върху необходимостта от засилване на мултилатерализма чрез дипломация, диалог и партньорства. Събитието в Ню Йорк е символ на единството и стремежа към по-справедлив, устойчив и мирен свят, като участниците в него подчертават значението на ООН в изграждането на глобално сътрудничество", посочват от МС.

Снимка: facebook.com/Government.of.Bulgaria

От правителствената пресслужба изтъкват, че тази година България отбелязва 70 години "като всеотдаен член на ООН, активно насърчаващ основните ценности на организацията" и остава "застъпник за мир, основан на принципите на суверенитета, правата на човека и върховенството на закона".

Снимка: facebook.com/Government.of.Bulgaria

България силно подкрепя Програмата на ООН за младежта и остава ангажирана с действията на младите хора чрез инициативи като Пакта за бъдещето. Страната ни разглежда инициативата "ООН-80" като навременна възможност за съживяване на Организацията, повишаване на нейната отчетност и ефективност в напредъка по Програмата до 2030 г., добавят от правителствения пресцентър.

