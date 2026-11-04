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Председателят на "Прогресивна България" в Пловдив Ангел Стоев се оттегля от поста. Пред Радио Пловдив той посочи лични мотиви за оставката си, които "не се коментират". Стоев ще продължи да работи за партията като редови неин член.

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Той е единственият пловдивчанин, участвал в Инициативния комитет за създаването на партия "Прогресивна България", а по- късно е сред учредителите й във Велико Търново. Под неговото ръководство партията получи на парламентарните избори през април 46% от гласовете и спечели 7 мандата в Народното събрание. На президентския вот успя да обърне резултата на балотажа със 7 процента в полза на двойката Йотова – Вълчев, след като губеше на първия тур със седем на сто.

Следващият председател на "Прогресивна България" в Пловдив ще бъде избран от Изпълнителния съвет на партията.  Възможно е функциите да бъдат възложени на областния координатор Галин Дурев, написа "Дарик".

Ангел Стоев е ключова фигура в партийния проект на премиера Румен Радев, който на няколко пъти го назначава за областен управител на Града под тепетата.

Той е дългогодишен служител на НСС и ДАНС, като е заемал длъжността директор на Регионална дирекция ДАНС - Пловдив. Работил е и на високи мениджърски позиции в частния сектор. Стоев има специализации в управление на кризи, противодействия на тероризма и стратегическо управление.

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