Борисов свали тайната на вота си, Костадинов каза, че е пуснал "срещу"

2173 Снимки: БТА. Колаж: Dir.bg

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Повечето лидери на управляващите и на парламентарната опозиция дадоха своя вот на балотажа на президентските избори. Своето право на глас упражниха и двамата кандидати за "Дондуков"2 Илияна Йотова и Андрей Гюров. Подобно на първия тур, до обед лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не беше гласувал, но направи изявление, а водачът на ДПС Делян Пеевски запази мълчание и не се появи пред медиите.

Ето и основните послания на политиците часове преди края на решаващия вот, като управляващи и опозиция си размениха обвинения в кална кампания и търговия с гласове:

Кандидатите

Пръв от кандидатите за "Дондуков"2 днес гласува Андрей Гюров, който дойде пред урната в Благоевград заедно със своята съпруга.

"Днес гласувах за една сигурна, стабилна и европейска България. България, която е направила своят цивилизационен избор и трябва да го отстоява ясно, достойно и уверено", заяви той.

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Гюров отбеляза, че с Георги Кандев са провели "позитивна, почетена и открита кампания".

"Видяхме резултата на първия тур, той ни отваря вратите към това днес да направим своя избор, да изберем бъдещето, а не миналото. Но сега решението е в ръцете на всички български граждани. Днес те са народните будители", каза Андрей Гюров и призова всички да излязат да гласуват.

Снимка: БТА

Кандидат-вицепрезидентът му Георги Кандев заяви, след като пусна своя глас в София: "Гласувахме за истинска България. За една нова, силна България в Европа. България на бъдещето. България на нашите деца". Той призова всички българи за излязат и да дадат вота си.

На въпросите относно общата декларация в подкрепа на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев, под която подписи положиха лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и редица политически и обществени фигури, бившият главен секретар на МВР подчерта: "Както и г-н Гюров каза, ние разчитаме на подкрепата на всички български граждани, които желаят една стабилна, модерна България на бъдещето. В декларацията ясно е изписано какво се е случило точно - тя е подписана от много хора, не само от г-н Борисов".

Снимка: БТА

Настоящият президент и кандидат за втори, вече пълен мандат Илияна Йотова гласува с машина в Софийската професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" в столицата.

"Гласувах за силна България със собствен глас, страна суверенна в своите решения, която може сама да изковава съдбата си и да има силен глас на международната сцена. Гласувах за президент на мира. Гласувах за това да оставим на вас - младите хора и на всички българи спокойно бъдеще, в което всеки ще може да развива себе си, да защитава своите интереси, а ние като отговорни управленци да направим така че децата ни да останат в България, да не се страхуват от несигурност и нестабилност. България ще има своя просперитет", заяви тя.

Попитана за коментарите на нейните политически опоненти относно сигнали за нарушения и купуване на гласове, Йотова беше категорична: "Надявам се, че в този ден моите политически опоненти ще престанат с истерията. Мисля, че каквото направиха до този момент, беше достатъчно. А ако още от сутринта си търсят някакво алиби за загубата, то си остава за тяхна сметка".

Снимка: БТА

"Днес всеки българин е голям, когато гласува за институциите на нашата държава. Затова призовавам българите да гласуват", това заяви Кирил Вълчев след като упражни правото си на вот.

"Силно разчитам, че тази неделя българите ще гласуват. Поне индикациите са такива в сравнение с миналата неделя, има по-висока избирателна активност", добави кандидат-вицепрезидентът на Илияна Йотова.

Ние ще търсим съгласие помежду си, заяви той. "Съгласие с институциите, ще го правим в разговор, а не във вечни раздори. Защото наш учител трябва да бъде съгласието, а не несъгласието. Мирът, а не раздорът", добави Вълчев.

Очевидно е, че сме сбъркали някъде след като не сме успели да мотивираме повече българи да излязат да гласуват, каза още кандидатът за вицепрезидент.

Снимка: БТА

Опозицията

Бойко Борисов направи изявление, но, подобно на първия тур, по обед още не беше гласувал. Той заяви, че "като десен лидер" ще подкрепи Андрей Гюров. Борисов обаче допълни, че няма да задължава членовете и симпатизантите на партията да направят същото, тъй като от ГЕРБ не е била поискана такава подкрепа.

"Демокрацията ни е дала правото да гласуваме и аз ще го упражня. Тези избори не са наши. Ние знаехме какво ще се случи на тези избори и затова не издигнахме президентска двойка", обясни Борисов. Според него, ако десните политически сили бяха издигнали единна кандидатура, изборите със сигурност са щели да бъдат спечелени още на първия тур.

"Аз ще гласувам за Гюров", заяви лидерът на ГЕРБ, като като припомни, че е подписал декларацията на Форума за демократично действие в подкрепа на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев.

По думите със сигурност ще има хора от ГЕРБ, които ще го последват, както и други, които няма да по последват. "Имаше хора, които буквално сутринта ми се молеха да не ги карам да гласуват за него", каза Борисов, като обясни, че това се дължи на "гаврата" с ареста му.

Снимка: Скрийншот

Водачът на ПП Асен Василев даде своя глас в родното си Хасково с думите: "Крайно време е да проветрим президентството". Той призова българските граждани "да изберат истината пред лъжата и да гласуват за президент, който да бъде коректив на властта". Той коментира още, че след девет години на поста и в навършена пенсионна възраст, "е време единият от кандидатите да се оттегли".

Василев определи ниската избирателна активност като "изключително голям вот на недоверие на икономическата политика на съществуващото правителство".

Снимка: БТА

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев отправи критики към предизборната кампания, като заяви, че тя е била белязана от "лъжи от хора, които искат да управляват страната с разделение".

"Това трябва да спре. Всички трябва да излязат и да гласуват, защото избираме президент за следващите 5 години на България. Пет години, в които в целия свят ще се случат много неща. И ни трябва проевропейски президент, който гледа към Европа и иска България да бъде в Европа", каза още Мирчев.

Той отбеляза, че към този час има изключително голяма активност, свързана с купуване на гласове. "Много сигнали от наши местни организации в областите Ловеч, Добрич, Стара Загора и Бургас за бизнесмени, за лица, свързани с управляващите, които оказват натиск и се опитват да упражняват контролиран вот", заяви той.

"Това трябва да спре. Всички трябва да излязат и да гласуват, защото избираме президент за следващите 5 години на България. Пет години, в които в целия свят ще се случат много неща. И ни трябва проевропейски президент, който гледа към Европа и иска България да бъде в Европа", заяви Мирчев.

Снимка: БТА

В подобен дух се изказа, след като гласува, и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. "Гласувах за истината, защото лъжата носи разделение, а истината е единственото, което може да обедини нацията", заяви той.

Попитан за бюджета на държавата Божанов каза, че той все още не е внесен в парламента, което е нарушение на закона и то е съзнателно, защото загубата на доверие в управляващите, което се пренесе и върху техния кандидат, е отчасти заради плахата борба с корупцията, но най-вече заради това, че техните обещания за справяне с цените изобщо не се реализират. Според него бюджетът ще бъде поредният пример за това как икономическата политика не е на ниво и затова той е отложен за след изборите.

Снимка: БТА

"Милиони българи, като мен, нямат избор. За първи път в живота си гласувах не "за", а "срещу". Това ни кара сериозно да се замислим - всички, които се занимаваме с политика", коментира лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов, след като упражни правото си на глас в родната му Варна.

Той определи липсата на политически дебат като една от причините за отдръпването на избирателите. Според него отказът на част от политическите сили да разговарят помежду си е лишил гражданите от възможността да се запознаят с позициите и идеите на участниците в изборите.

Лидерът на "Възраждане" заяви, че въпреки разочарованието си е гласувал, защото смята, че това е лична отговорност и начин да даде пример. Костадинов отправи критики към политическия елит, като посочи, че според него действията му са довели до загуба на съдържание в демократичния процес.

Костадин Костадинов беше кандидат за президент с предложение за вицепрезидент Петър Волгин. На първия тур те завършиха трети с подкрепа от 12,545%.

Снимка: Булфото

Управляващите

Според премиера и доскорошен президент Румен Радев кампанията е била "изключително недостойна, компроматна и кална". Той даде своя вот машинно в сградата на Професионалната гимназия по транспорт "Макгахан" в София.

"Аз гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност, на национална идентичност, на обществената воля за справедливост", каза министър-преседателят, след като упражни правото си на глас. Радев добави, че е дал своя глас за това президентската институция да продължава да бъде изразител на гласа на българските граждани, въпреки рокадите в политическата конюнктура, както и да продължава да чертае европейския път на България, "но не базиран на лозунги и пози, а с опит, със знания и с убеденост".

Премиерът призова на следващите избори "да не бъдем толерантни към партии, сайтове и политици, които непрекъснато бълват компромати". "Така не може да има политически диалог. Така не може да има политически диалог! Кандидатите не могат да изложат своите виждания... Всичко стана едни кални борби", каза Румен Радев.

Премиерът добави, че бюджетът ще бъде внесен "тези дни". "Полагаме огромни усилия да спасим публичните финанси след поразиите на Асен Василев - повярвайте, не е лесно!", каза още Радев пред събралите се журналисти.

Снимка: БТА

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