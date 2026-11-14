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"Важно е какво ще се случи с икономиката на страната, само преди няколко дни казахме, че с бюджета, който ни е предложен, България ще изпадне в рецесия. Това, което казва "Стандард енд Пуърс" е същото - вместо положителна перспектива за развитие, дават стабилна перспектива - т.е ние преставаме да се развиваме напред, следващата стъпка може да бъде перспектива надолу", предупреди в ефира на БНТ председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков.

Повод за коментара му е новината, че Международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" е преразгледала перспективата за дългосрочния кредитен рейтинг на България до стабилна.

"Това е важно, защото, когато инвеститорите се оглеждат дали да влязат в дадена държава, гледат какви са тези оценки", обясни Денков. Когато виждат перспектива нагоре казват - "тази държава се развива, ще има клиенти, ако вкараме производство там, ще има кой да купува", добави той.

В момента, в който перспективата е стабилна или стане негативна, инвеститорите бягат, това е най-големият проблем, смята председателят на ПГ на ПП. По думите му от неговата партия са предупредили, че този бюджет е нереалистичен, той е заложил дефицити, които няма как да бъдат преодолени.

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"Проблемът не е еврото, а лоша икономическа политика на управляващите, които не знаят как да развиват икономиката", подчерта Денков.

По-рано от ГЕРБ и "Възраждане" също коментираха, че връщането на кредитния рейтинг от "положителна" на "стабилна" перспектива е понижение. По този повод от ДБ пък поискаха управляващите да пренапишат бюджета. От опозицията заключиха, че това е негативна оценка за водената политика и бюджета за догодина.

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