"Камионът, за който говореше Радев, не само е тръгнал по нанадолнището, но с тази икономическа политика, която беше представена днес, задължително ще падне в дерето", заяви Николай Денков

1047 Снимка: БТА

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От "Продължаваме промяната" определиха представения от правителството проект на бюджет за 2027 г. като "бюджет на бедността и рецесията". От партията направиха изявление в Народното събрание, съобщи БТА.

Доходите на хората ще растат по-ниско отколкото инфлацията. Капиталовата програма се намалява от 10 млрд. на 6 млрд. евро, заяви председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков.

Оттам следва, че държавата всъщност "няма да има бензин в двигателя" за нейното развитие, защото то се определя от инвестициите и от потреблението на гражданите. Резултатът от това нещо е, че държавата ще изпадне в рецесия само след няколко месеца, ако нещо не се промени. Като добавим и липсата на пакет от антикризисни мерки, това всъщност може да се случи и доста по-бързо, смята Денков.

"Така че камионът, за който говореше премиерът Радев, не само е тръгнал по нанадолнището, този камион с тази икономическа политика, която беше представена днес, задължително ще падне в дерето", заяви председателят на ПГ на "Продължаваме промяната". Той посочи, че управляващите се опитват да намалят дефицита, но дългът продължава да се увеличава.

"Какво видяхме в шоуто на Радев в УНСС? Видяхме представяне на един бюджет, който може да наречем на бедността и рецесията", коментира Венко Сабрутев, който е председател на парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика. Казват, че ще увеличат пенсиите със 7,8%, при условие, че линията на бедност ще расте с 14%. Реално над милион и 200 хиляди български граждани ще слязат под линията на бедност - абсолютен рекорд, посочи той.

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Богдан Богданов отбеляза, че правителство орязва повече от 4 млрд. от инвестиционната програма - свеж ресурс, който, по думите му, би могъл да подпомогне нашата икономика. Той посочи, че този месец има рекордни нива на електроенергията, горивата са стигнали близо две евро на литър, природният газ поскъпва.

"Нашите предприятия са изправени пред избора дали да платят сметките за високите енергийни разходи, дали да платят заплатите на своите служители и как да търсят нови пазари, когато те стават все по-ограничени", коментира Богданов.

"Въпреки това, ние не виждаме нито една дума или изречение за антикризисен пакет, който да подпомогне нашата индустрия да оцелее в тези трудни времена", отбеляза той.

"Чуваме правителството да говори за икономически растеж и питаме откъде ще дойде той", каза Богданов.

Според него ситуацията, в която нашата индустрия е поставена, изглежда доста встрани от приоритетите на българското правителство. От видяното до момента можем да кажем, че за българската индустрия предстоят едни трудни времена, обобщи депутатът от "Продължаваме промяната".

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