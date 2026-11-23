Първо държавната репресия отнема свободата на един избран кмет, а след това последиците от това задържане се използват като основание да му бъде отнет и мандатът, заявиха от партията

1101 Снимка: БТА

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От "Продължаваме промяната" (ПП) излязоха с остра декларация минути след като се разбра, че ОИК-Варна прекрати правомощията на кмета Благомир Коцев. "Мафията отвръща на удара!", заявиха от политическата партия, която го издигна за градоначалник.

"След като кметът на Варна Благомир Коцев засегна бизнес интереси, сложи край на незаконните сделки с общинско имущество и спря незаконния град в Баба Алино, тази вечер дойде ответният удар на задкулисието: ОИК - Варна отне мандата на избрания от варненци кмет", пишат от ПП и поясняват, че формалният повод са отпуски от времето, в което той беше задържан близо 5 месеца в ареста. Сега същото обстоятелство - принудителното му отсъствие от работното място заради задържането се превръща в инструмент за отстраняването му от кметския пост, добавят от политическата сила.

"Така се създава абсурден и опасен прецедент: първо държавната репресия отнема свободата на един избран кмет, а след това последиците от това задържане се използват като основание да му бъде отнет и мандатът", заявяват още от ПП.

По думите и срещу Коцев са се обединили "политически и икономически кръгове, които виждат в промяната заплаха за установените си позиции".

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"Мафията във Варна се обедини срещу човека, който реши да ѝ се опълчи. Това не е правосъдие, а отмъщение. Мафията отвръща на удара. Но пак не са познали. Решението ще бъде обжалвано и плановете на Дънката, ТИМ и статуквото във Варна да си изберат служебно кмет през общинския съвет ще бъдат пресечени. Благомир Коцев не е проблемът на Варна. Проблемът е моделът, срещу който той се изправи!", заявиха от "Продължаваме промяната".

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