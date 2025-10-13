"Продължаваме промяната" поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов. След като веднъж такъв апел беше отправен заради сбиването в Русе с участието на полицейския шеф, сега поводът са изборите в Пазарджик. От партията обвиняват МВР, че не са видели престъпление в показаните в социалната мрежа пачки с пари, намерени у двама мъже в изборната неделя.

"Станахме свидетели в Огняново на срамни и унизителни сцени, особено за нормалния кадрови състав на МВР", каза лидерът на ПП Асен Василев на пресконференция в града. По думите му вътрешният министър Даниел Митов и управлението на МВР са предали редовите полицаи и са им забранили да гонят купувачите на гласове.

"Час и половина не им позволяваха да отворят багажника на един автомобил. Видяхме при намерените, излъчени на живо в интернет петдесетолевки, пълна пачка, МВР как след това излиза с пресконференция и казва, че няма никакво престъпление, а тези хора са били бизнесмени, които са си търсили работници да ги наемат в деня на изборите", добави Василев, цитиран от БТА.

С кого ще управлява кметът на Пазарджик при Общински съвет от 14 партии и коалиции
"Това е не само скандално, това е предателство срещу всички български граждани и всички избиратели в Пазарджик и това, което ние искаме, е главата на Даниел Митов", заяви той.

Съпартиецът му и депутат от ПП Ивайло Шотев допълни, че Даниел Митов трябва незабавно да си подаде оставката като вътрешен министър, защото той е длъжен да осигури честни избори, а това не се е случило.

Асен Василев от своя страна изрази вече направената заявка на кмета Петър Куленски за сътрудничество с всички в ОбС и надпартиен консенсус. Той обаче уточни кой не влиза в него.

"Продължаваме промяната" протяга ръка към абсолютно всички партии, които не искат да позволят Пазарджик и неговия Общински съвет да се управляват от Пеевски и "ДПС-Ново начало". Това е покана за разговори за доброто на гражданите на Пазарджик. Ако позволим Пеевски да управлява този град, той ще свърши като "Лафка" и "Булгартабак", предрече Асен Василев.

Кметът Куленски повтори апела си, който отправи от социалната мрежа. "Пазарджик има нужда от конструктивен диалог и надпартиен консенсус, за да могат да се вземат най-важните решения за бъдещето на града", каза кметът и пред медиите.

В Пазарджик ДПС спечели вота за Обс със 17,13% от гласовете и ще има 8 общински съветници, докато ПП са втори с 6 мандата, съобщи по-рано ОИК. Общо 14 партии и коалиции ще имат свои представители в местния парламент.

