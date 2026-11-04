Ако не се промени подходът на правителството, следва вълна от фалити, заяви Николай Денков

1507 Снимка: БТА

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Правителството трябва спешно да представи реални мерки за компенсации на бизнеса заради скъпия ток на база на реалния финансов ресурс във фонда за сигурност не електроенергийната система, настояха на брифинг в парламента от "Продължаваме промяната" (ПП).

Според Радослав Рибарски трябва да бъде разработен механизъм, подобен на този през 2022 г., 2023 г. и 2024 г., за ежемесечна компенсация на високите сметки - не само на тока, но и на природния газ. В момента правителството се прави, че нищо не се случва, но всичко отива на зле, инфлацията е вече 6%, а извънредните разходи на бизнеса ще доведат до увеличаваща се безработицата, заяви той.

По думите му със сегашните цени на тока бизнесът не е изправен на ръба, а вече е отвъд него. Колебанието на правителството да представи реален компенсаторен механизъм не дава предвидимост на икономическите оператори, в момента постфактум обсъждаме последствията от това, което се случва на енергийните пазари, коментира Рибарски. И отбеляза, че компенсаторният механизъм, приет през септември, най-вероятно, при положение, че има пари във фонда за сигурност на електроенергийната система, ще изплати компенсации на бизнеса в края на следващата година.

Не може бизнесът обаче 12 месеца да отлага плащанията си, защото това ще има лавинообразен ефект в цялата икономическа дейност у нас, подчерта депутатът.

Според него "виси" и въпросът как "Булгаргаз" ще има цена, увеличена с 32%, а "Топлофикация София" няма да получи съответната цена за топлоенергия.

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Ще изчакаме коментара на Европейската комисия по бюджета, очакваме, че доста по-интересни неща ще излязат, отговори Радослав Рибарски на въпрос за излязлата вчера информация за готвена частична национализация на втория пенсионен стълб.

Вчера съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, в пост във фейсбук, съобщи, че България е предложила преди 10 дни на ЕК мярката за пренасочване на част от вноската от втория пенсионен стълб към НОИ, а Комисията е изразила отрицателно становище и е призовала страната ни да преразгледа предложението.

Министерството на финансите се опитва най-вероятно да го поправи, този 1 млрд. евро, който очакваха да вземат от пенсиите на хората, сега ще трябва да бъде компенсиран от другаде, коментира Рибарски. По думите му правителството продължава да си измисля нови данъци, докато се опитва да ни увери, че няма да вдига налозите. Да видими откъде ще намерят пари за фонд "Сигурност на електроенергийната система", защото ни уверяват, че няма да се вдигат нито токът, нито парното, коментира той.

Не се каза, че има фирми със свръхпечалба, от които никой не иска нищо, докато с механизма, който използвахме 2023-2024 г. точно тези фирми платиха сметката, така че бизнесът да не трябва да качва прекалено цените, да не фалират фирмите, коментираха от ПП. Председателят на парламентарната група Николай Денков посочи като такива "Лукойл" и електрофирмите. Според него, ако не се промени подходът на правителството, следва вълна от фалити, стотици фирми ще затворят и десетки хиляди хора ще останат без работа - това е проекцията на сегашната политика по отношение на цените на тока. Денков предупреди, че ако подходът не се промени, ни чака изключително тежка зима. По думите му ПП ще наблюдават и средствата за издръжка, нов дълг и дефицита.

На думи на Петър Витанов от "Прогресивна България" за отминалите вече президентски избори Денков отговори, че това е поредната лъжа. Гласовете на ДПС са почти поравно между двамата претенденти, ако има принос от ДПС към Гюров, той е доста минимален, не повече от половин процент спрямо общия резултат, на Бойко Борисов - един глас, коментира политикът. Защо не посочват Белица, където Йотова получи три пъти по-голям резултат отколкото ПБ преди, попита той.

В отговор на журналистически въпрос Денков обясни, че от ПП очакват председателят на парламента Михаела Доцова сама да реши дали да остане на поста.

За избора на членове на ВСС от квотата на парламента Николай Денков посочи, че в момента вървят изслушвания и, когато процедурата завърши, ще предложат най-добре представилите се, независимо от кого са предложени, предаде БТА.

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