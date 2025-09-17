Вътрешното министерство ви е трън в очите, защото не го подчинихте, отвърна вътрешният министър

ПП-ДБ връчи на вътрешния министър пътен знак за ограничение 30 км/ч от трибуната на парламента по време на дебатите по петия вот на недоверие. Церемонията изпълни Елисавета Белобрадова и го нарече "медал" на управляващите малко преди финала. Дискусията между защитници и критици на кабинета по темата за вътрешния ред и сигурността продължи близо 8 часа и се оказа рекордната до момента. Вотът на недоверие ще бъде гласуван точно в 16.45 часа в четвъртък.

Точно преди церемонията с "подаръка" за кабинета, вътрешният министър се обърна към вносителите от ПП-ДБ: "Вашият вот е кух с някаква попара за мотиви. МВР ви е трън в очите, защото не успяхте да го подчините".

Повод за последвалия пърформанс беше поставянето на пътния знак на ъгъла на улицата в Русе, но след боя между шефа на полицията в града, неговия съсед и четиримата младежи, оставени под домашен арест.

Тъй като Митов не стана от мястото си до трибуната, за да го получи, Белобрадова го постави на празния стол до него, където по-рано седеше премиерът Росен Желязков.

Вътрешният министър обаче веднага взе пътния знак и го пъхна под банките, за да седи изправен на седалката. След това Митов взе думата и напомни на ПП-ДБ и Белобрадова, че дори не са разбрали, че не МВР, а общините поставят пътните знаци по улиците.

"Още едно доказателство за вашата некомпетентност, МВР знаци не поставя, научете коя институция го прави", обърна се министърът към Елисавета Белобрадова.

"Защо не нагънахте асфалта край Аксаково, с който асфатирахте един ден по-късно, защо не го събрахте в един чувал и да го докарате тук", попита Станислав Балабанов, напомняйки за инцидента с колата на Кирил Петков, която предизвика катастрофа, като отне предимство на пътя. Балабанов заяви, че още на другия ден са преасфалтирали мястото с безпрецедентна скорост, за да не личи нищо.

Белобрадова обясни какъв символ носи табелата с пътен знак и надпис "30".

"Това е символ, това е медал, никой не е казал, че сте хукнал с кирка и лопата през нощта, за да сложите знака", каза депутатката на Митов. По думите й, при целия поток от разнопосочна информация по боя в Русе, "единственото, което успя държавата да направи, е да сложи знак".

Само преди дни лидерът на партията, в която членува депутатката от ПП-ДБ - "Да, България", обвини МВР в лъжи и огласи поставянето на пътния знак на мястото на сбиването.

"На пресконференция на министъра бяха представени гледните точки на МВР по начин, който не съответства изобщо на фактическата обстановка. Стигна се дотам МВР да се унижава, да слага знак за ограничение на скоростта до 30 км/ч, след като се е случил този инцидент", заяви съпредседателят на ДаБГ Ивайло Мирчев.

"Хайде, ако е възможно, да започнем да водим цивилизовани разговори. Това е пърформанс. Това не е политика. Това е разпад", репликира Белобрадова вътрешният министър. Той беше категоричен, че по случая целенасочено проксита и кремълски страници са разпостранили различни спекулации и слухове, докато единственото, което МВР е казало по инцидента, е било на пресконфренцията му в Русе и нищо повече, тъй като се води досъдебно производство.

"Всички твърдения за различни версии на МВР не отговарят на истината. Едва сглобихте мотиви за този вот на недоверие. В публичното пространство се появиха версии, които нямат нищо с реалността и МВР, но бяха размножени чрез прокси страници. Тази риторика не обслужва българската европейска перспектива, това България да бъде европейска атлантическа държава", подчерта Митов.

Той още веднъж обясни акцентите от пресконференцията си по случая, като, че нито веднъж не е излъгал за фактите около инцидента, както го обвинява опозицията.

"Първо съм казал, че полицаят е лицето на държавността и посегателство срещу него е посегателство срещу държавата - това е истина. Второ - опитал се е да предотврати асоциално поведение, лъжа ли е че е с разкъсан бъбрек, хематом, счупено ребро", продължи Митов.

"Правилно каза Слави Трифонов, като попита сам ли си разкъса бъбрека. Разрушителното говорене от типа на завладяна държава създава среда, в която някои граждани си въобразяват, че могат да не се съобразяват с институции. Нито в една от констатациите не съм излъгал. След тази пресконференция единственото нещо, което правихте, беше да твърдите, че някой бил излъгал", заяви Митов.

Той заяви, че мотивите по вота били не само преписани, но и "получаваме някаква попара, компилация, измислици, анонимни източници, копи-пейст, поднасяни като доказателства". Митов заключи, че всичко това от ПП-ДБ го правят, защото не са успели да овладеят МВР.

Митов не пропусна да провокира ПП-ДБ за това, че заедно застават зад вот на недоверие с човека, който им пусна записа, в който говорят за "нашето МВР" и човека, който заяви, че отдавна е трябвало да бъде "ликвидиран наркоманът Зеленски". Митов цитира изказване на лидера на МЕЧ Радостин Василев.

"Правите сговор за сваляне на евроатлантическо правителство с човек, който ви разобличи публично и пусна записи. Това ли е цивилизационният ви избор?", изрази недоумението си Даниел Митов.

