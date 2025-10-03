В ход е проруска кампания за оказване на влияние върху предстоящите президентски избори и евентуални предсрочни парламентарни избори, заяви в парламента депутатът Атанас Атанасов в декларация от името на "Продължаваме промяната - Демократична България". Според него крайната задача е инсталиране на зависимо и марионетно правителство и проруски президент.

Парламентът

България е една от главните цели на руските специални служби поради предстоящо присъединяване към еврозоната от 1 януари и предстоящите президентски избори. Целта е засилване на антиевропейските настроения в България, подкопаване на подкрепата за Украйна, директна намеса в политическите процеси, предизвикване на дестабилизация, дискредитиране и отслабване на демократични институции, засилване на разделението в обществото, печелене на симпатиите на големи социални групи въз основа на исторически сантимент, фамилни връзки или антиевропейска риторика, коментира Атанасов.

Търсеният резултат е променяне на външната политика на страната, отмяна на обществените нагласи и възприятие чрез провеждане на психологически операции, пропаганда и дезинформация, заяви депутатът.

Финансирани и активирани са проруски политически проекти, медии, неправителствени организации за приятелство с Русия, мрежата на Руската църква, паравоенни структури, футболни хулигани, мотоциклетни клубове и т.н., посочи още Атанас Атанасов.

Подобни кампании са провеждани по отношение на всички страни членки на Европейския съюз (ЕС) и НАТО, каза още народният представител. Той даде примери, сред които изборите в Молдова. Проруската опозиция в Молдова се опита да спре страната по пътя към ЕС, подкрепена от Русия, чрез платени протести, дезинформация и купуване на гласове, каза Атанасов.

Атанас Атанасов: Руските служби прикриват важните разузнавачи на невидими позиции
Големият въпрос е дали ние имаме институционален капацитет, както в Молдова, да противодействаме. Към този момент, моят отговор и моята тревога е - не, каза още депутатът. Призовавам правителството да прояви решителност и твърдо да се противопоставим на всички враждебни опити на чужди сили и основно на Руската федерация за дестабилизация и намеса в политическия живот на страната, включително с издигане на професионалисти и независими кандидати за избор на ръководители на българските специални служби, заяви Атанасов. Към настоящия момент не виждаме такъв капацитет и това е притеснително, каза още депутатът.

