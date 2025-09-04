От коалицията заключиха, че посещението на вицепремиера в Китай е официална позиция на правителството и ГЕРБ, след като те не са взели категорична позиция

От "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) поискаха оставката на Атанас Зафиров като вицепремиер заради присъствието му на военния парад в Пекин на 3 септември, на който бяха също президентът на Руската федерация Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун. Декларацията беше прочетена от парламентарната трибуна от народния представител от ПП – ДБ Елисавета Белобрадова.

Зафиров е укорен, че позира на семейна снимка с държавните лидери, поканени от Си за парада и тържественото честване на 80-годишнината от победата над фашизма, в чийто център е руският президент.

"Не може министър-председателят да твърди, че Атанас Зафиров, в качеството си на вицепремиер на България, не носи отговорност за това, че позира на снимка до Владимир Путин и че това няма никаква връзка с официалната позиция на държавата", възмущават се от ПП -ДБ.

"Възмущението ни от пълната безпринципност на Атанас Зафиров като член на правителството, като представител на държавата, като публична личност и дори като българин, е пълно. Ако той си позволява в лично качество да заема антибългарска и антизападна позиция, то трябва да остане единствено в лично качество, а не да обвързва с това държавата ни. Затова настояваме за оставката му като вицепремиер във връзка с посещението му в Китай", заяви Белобрадова.

Дори и премиерът да не е бил предварително запознат с обстоятелствата около присъствието на Атанас Зафиров на парада, самият факт, че друг член на кабинета – Иван Иванов, също е присъствал на събитията в Китай, налага ясно поемане на отговорност, настояват от ПП – ДБ.

От коалицията недоволстват, че нито Росен Желязков, нито ГЕРБ изразяват категорична позиция. И оттук правят извода, че това е официална позиция на кабинета.

"Можем с пълно основание да приемем, че това е официалната политика на кабинета, за която те носят пълна отговорност. В случай че ГЕРБ продължават да оправдават и защитават г-н Зафиров, тяхната политическа и геополитическа позиция ще бъде срамна и осъдителна, но най-вече напълно безпринципна", каза Белобрадова, цитирана от БТА.

Преди декларацията й обаче лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов напомни, че не сме късали отношения с Пекин. "Аз не знам Китай да е обявена за вражеска държава", коментира Борисов пред медиите в НС. "И не съм чул Европейската комисия или Европа да има в лицето на външния министър директива относно посещение в Китай", добави той. Борисов попита дали следва да не се правят посещения в САЩ, след като именно там се срещнаха Тръмп и Путин, като обяви цялата разправия за глупава.

От ПП-ДБ обаче се оплакаха, че председателката на Народното събрание е отклонила с различни доводи няколкото депутатски въпроса по темата за посещението на делегацията на БСП с участие на министри.

Елисавета Белобрадова се оплака още, че председателката на Народното събрание е отклонила с различни доводи няколкото въпроса по темата, които е внесла народната представителка.

"Първоначално въпросът ни към Зафиров беше върнат от председателя на Народното събрание с аргумент, че е твърде обширен. След като го разделихме на четири отделни въпроса, отново бяха върнати от г-жа Киселова, този път с обяснението, че въпросите за местонахождението на вицепремиера и мотивите за присъствието му не попадат в неговия ресор. Впоследствие получихме и второ писмо от г-жа Киселова, с което беше върнат и въпросът, отправен към г-н Желязков, с аргумент, че темата не спада към неговия ресор", разказа Белобрадова.

В същия ден премиерът Желязков публично заяви, че е разбрал за присъствието на вицепремиера Зафиров на парада в Пекин от медиите, тъй като г-н Зафиров бил в отпуск, посочи тя.

"Единственият човек, който отговаря за това къде е г-н Зафиров, е Георг Георгиев. Затова въпросът остава, посочи Белобрадова. В какво качество г-н Зафиров присъства на парада в Пекин: като Атанас от Бургас, като лидер на Българската социалистическа партия или като вицепремиер и част от управляващото мнозинство, попита тя.

В отговор на декларацията председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира, че Белобрадова е забравила да каже защо вчера им е върнала въпрос към министъра на външните работи.

