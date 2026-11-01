"Не ДПС е решило тези избори", смята Боряна Димитрова. За последната една седмица Йотова е успяла да събере по-разнородна подкрепа

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Според данните на социологическа агенция "Мяра" по-голямата част от избирателите на "Прогресивна България" през април, сега са подкрепили Илияна Йотова за президент. 14 на сто са избрали Андрей Гюров, 2% са гласували с "не подкрепям никого".

От избирателите на "Възраждане" 76 на сто са подкрепили Йотова, 15% - Андрей Гюров, 9% - "не подкрепям никого", сочат данните на "Алфа рисърч". Аналогичните данни на "Мяра" за разпределението на вота при гласоподавателите на Костадин Костадинов са - 79 на сто за Йотова, 15 на сто - за Гюров, 6 на сто - "не подкрепям никого"

Социолозите дадоха отговор и на въпроса как са гласували избирателите на ГЕРБ и на ДПС - двете партии, които не издигнаха свои кандидати за президент.

20% от избирателите на ГЕРБ през пролетта на президентските избори са дали вот за Илияна Йотова, 75% са подкрепили Андрей Гюров, а 4% са гласували с "не подкрепям никого", сочат данните на агенция "Алфа рисърч".

Повече от половината гласоподаватели на ДПС от пролетта - 56 на сто, сега са предпочели да гласуват за Андрей Гюров. 37% са посочили Илияна Йотова като кандидат за президент, а 7% са дали вот "не подкрепям никого", сочат данните на "Алфа рисърч".

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Според "Мяра% 37 на сто от избирателите на ДПС са подкрепили Гюров, 56% - Йотова, а 7% са гласували с "не подкрепям никого".

За последната една седмица Йотова е успяла да събере по-разнородна подкрепа, обяснява подкрепата за действащия държавен глава Боряна Димитрова от "Алфа рисърч".

"Крайностите в извънредна ситуация натискат центъра. Но когато центъра остане с едното крило - тогава мобилизацията е към центъра", анализира Светлин Тачев от "Мяра". Според него печели този, който се опитва да балансира.

Не ДПС е решило тези избори, твърди Боряна Димитрова.

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