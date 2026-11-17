Протестиращите настояват за диалог с гражданите, за повече пари за култура и издигнаха транспарант с надпис "Тук не е Москва"

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Протестиращи срещу правителството се събраха в Триъгълника на властта тази вечер. Протестът беше анонсиран в социалната мрежа под мотото "Положението не е розово - демокрацията е диалог".

Демонстрантите разпънаха на жълтите павета голям транспарант с надпис "Тук не е Москва" - зад него застана организаторът на първите няколко протеста срещу кабинета "Радев" - Манол Глишев със съмишленици. На протеста бяха забелязани българското, украинското и знамето на ЕС. Имаше и засилено полицейско присъствие.

На протестната акция се събраха представители от различни обществени сфери, сред които култура, образование, здравеопазване, граждански сектор. Организатор на протеста е сдружение "Независим културен сектор". Проявата е съгласувана със Столична община. На място има засилено полицейско присъствие, уточнява БТА.

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Недоволството е и заради новия бюджет, с който излезлите на площад "Независимост" не са съгласни. В протеста участват и студенти от НАТФИЗ, които са недоволни от намаляването на парите за култура в макрорамката за догодина.

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Тук бяха и кинотворци, които издигнаха плакати с надпис: "Киноцентърът е история. Киноцентърът не е терен".

Снимка: Булфото

Протестиращите настояват за повече прозрачност в управлението, за диалог с гражданите и зачитане на разделението на властите.

Демонстрантите скандират "Слезте!" пред сградата на Министерския съвет. Издигнаха лозунги "Долу авторитарната власт".

Снимка: БТА

Протестиращите поставиха празен стол пред входа на Народното събрание, обърнат срещу сградата на Министерския съвет, а на облегалката му е написано: "Положението не е розово".

Снимка: БТА

"Този стол символизира празното място, което управляващите не ни дават да заемем и ние нямаме диалог с тях вече седем месеца, и дори нещата, които успяваме да постигнем, всъщност са само обещания", обясни председателят на Сдружение "Независим културен сектор" Любомира Костова. "От друга страна, този стол също така символизира една покана към тях наистина да се реализира диалогът, защото демокрацията - това е диалог", добави тя.

Снимка: Булфото

По-рано организаторите на протеста определиха предложения бюджет за култура за 2027 г. като недостатъчен. В проекта за бюджета на сектор "Култура" липсват важни редове като издръжката на новия Дигитализационен център на Българската национална филмотека и субсидии за читалищата.

Снимка: Булфото

Относно средствата за сектор "Образование", предвидени в законопроекта за бюджет 2027, те сочат, че също спадат от 4.3% на 4% от БВП, а в тригодишната прогноза до 2028 ще спаднат на 3.5% от БВП, като с тези числа България остава далеч под средното ниво за ЕС - 5%.

Снимка: Булфото

В съобщението от сдружението проявяват недоволство и към Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както и към спорния Законопроект за регистрация на чуждестранни агенти, който по техни думи цели ограничаване на правата на български медии, читалища, граждани и неправителствени организации. Те изразяват негативни позиции и към предложените промени в Закон за личната помощ и към приетия на първо четене Закон за българския език.

Снимка: Булфото

Протестиращите изразиха недоволство от недостатъчното средства за културните институции, които управляващите са предвидили за догодина.

Снимка: БТА

"Категорично не сме съгласни с определената държавна субсидия за читалищата, която е заложена за 2027 г., защото отново сме свидетели на разминаване на красивите думи за значението на читалищата и държавната подкрепа, която срещаме, каза Саша Гъделева от пловдивско читалище.

Снимка: Булфото

Определят ни като духовни средища, като пазители на традицията, но как да защитим тази мисия, когато нямаме нужните условия, допълни тя. И отправи апел читалищата да получат реална субсидия, защото са "непрекъснато в положение на финансово оцеляване".

Снимка: БТА

"За първи път от 1997 година в българския парламент има политическа сила с мнозинство, която има властта да направи промяна, но вместо това тя превръща тази привилегия в консолидиране на властта и атака срещу българското общество", гласи анонсът на протестиращите в социалната мрежа.

Снимка: БТА

"Има нещо много просто и важно, което имаме склонността да забравяме - тези, които наричаме "управляващи", всъщност избираме да служат. В демокрацията, управлението принадлежи на гражданите. И когато избраните да служат се самозабравят и станат арогантни, няма нищо по-почтено от това да им го припомним", гласи призивът на протестиращите.

Снимка: БТА

Настояват още в исканията си още законите да се пишат съвместно със съсловията, които засягат, а бюджетът да взема предвид нуждите на хората.

Снимка: БТА

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