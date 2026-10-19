Външната политика на Макрон олеква, защото не може да сложи ред в собствения си двор, изтъква анализаторът

9938 Снимка: АР/БТА

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Протестите във Франция не са спонтанни.

Това мнение изказа пред БНР политологът Милен Желев.

"Това, че Меланшон и традиционно крайнолевите екстремисти се опитват да защитят традиционно левите искания за по-добро образование, всъщност зад този параван стои нещо, което сме виждали през последните години, а именно пришълци от Африка, понякога от Близкия изток, но главно хора, чийто произход обикновено не е етнически френски", коментира той и цитира данни от статистики, според които за последните 10 години всяка година във Франция влизат над 300 хил. чужденци, а според други - 500 хил.

В този смисъл според него не е изненада, че във френските училища няма достатъчно места в класните стаи.

"Дълбоко скептичен съм към исканията на голяма част от протестиращите за по-добри условия да се обучават. Френските ученици вероятно са прави да протестират, защото има сериозни пропуски в образователната система, но тя си остава една от най-добрите в света".

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Поскъпването на живота очевидно не е чисто българско изолирано явление, подчерта Милен Желев в предаването "Преди всички". И добави:

"Очевидно има икономически проблеми. Но трябва да разграничаваме икономическите проблеми в различните държави. Всички европейски страни са повлияни от геополитическата обстановка, от затварянето на Ормузкия проток, от войната в Украйна, само че всяка от страните все още има своите суверенни икономически проблеми и своите специфики".

По думите му френската икономика е в дефицит над 40 години. Това са проблеми, които се наслагват - те са били и преди Макрон и ще продължат и след Макрон, независимо как ще се развият президентските избори догодина, смята той.

"Франция гори поне по няколко пъти през годината. Това, което наблюдавахме вчера във Франция, не е за пръв път, но беше кулминация в грабежите, защото имаме френски бизнеси и частна собственост, които бяха опустошени и мародерствани за милиони евро", коментира политологът.

Според него политическият край на Макрон е предизвестен отдавна, независимо от амбициозната му външна политика:

"Тя олеква в момента, в който той не може да сложи ред в собствения си двор. Само че не смятам, че и някой друг ще успее, защото във Франция работата отдавна е изпусната. Радикализацията на френското общество върви към два полюса - и двата са крайни - Меланшон от една страна, от друга страна Льо Пен и Бардела - крайната левица срещу крайната десница".

Желев смята, че вчерашните протести работят в полза на крайната десница.

Той отбеляза сериозните антимигрантски настроения в Европа, които според него идват от чисто прагматични възгледи. Желев припомни и лозунга от протестите пре 1968 г. във Франция: "Бъдете реалисти, искайте невъзможното" и добави: "Само че, пари няма в Европа. Обстановката е такава".

Политологът бе категоричен обаче, че изход винаги има. За съжаление обаче това не значи, че ще се случи в рамките на един мандат, уточни той. Обърна внимание, че вече има лозунги за стоп на миграцията и дори за ремигразия, но според него това е много трудно постижимо.

И прогнозира:

"В момента, в който например, ако във Франция крайната десница получи властта на президентските избори, мисля, че протестите ще бъдат по-радикални, ще има убийства, отвлечени полицаи".

Бивши френски президенти като Саркози казват същото, не само, защото познават статистиката, но и защото познават икономиката, обърна внимание той. Припомни, че Льо Пен обещава, ако дойде на власт да спре парите за Украйна. Подобни призиви се чували и в Испания.

Милен Желев обърна внимание, че опожареното кметство в Лимож е историческа сграда, култова в борбата срещу фашизма - там са се помещавали белгийските министри, които са отказвали да капитулират пред Германия.

Политологът не смята, че на този етап има опасност от нови Брекзити. Ситуацията обаче остава непредсказуема, изказа мнението си той.

Протестите и в Сърбия, и в Албания са много по-различни от тези в Западна Европа, подчерта още Милен Желев.

"Наблюдаваме радикализация на протестите, които възприемат насилието като легитимен начин на протести".

Според него на този етап протести у нас не се виждат. Има събития обаче, които могат да възбудят общественото недоволство, допусна той и заяви:

"Българските политици нямат право да се оплакват колко е трудна ситуацията, защото има държави, където е далеч по-трудно да се управлява".

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