Те излизат с призиви за връщане силата в държавата, запазване на независимостта, предупреждават, че разделението ни прави слаби, отбелязват, че това е акт на достойнство

Честваме 140-годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. 6 септември 1885 г. е изключително важна дата в българската история, защото води до обединението на голяма част от българските земи, което е ключова национална цел след Освобождението.

На 6 септември 1885 г. е провъзгласено Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Така българите постигат първия етап от националното си обединение и ревизия на Берлинския договор.

Това е акт на самостоятелна държавническа политика, с която българите показват, че са способни сами да решават съдбата си, независимо от Великите сили.

В днешния ден политиците заговориха за силата на обединението.

Вицепрезидентът Илияна Йотова

Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.

"Не мога да се примиря, че преди 140 години нашите предци строяха и укрепваха българската държавност, а днес рушим, срутваме, подгонени от лични или политически сметки. Не може да има такава огромна пропаст между "строителите на съвременна България", както ги обезсмърти Захари Стоянов, и нашето поколение.

И днес имаме силите и желанието да изградим мост върху калния терен на настървение, конфронтация и омраза. Защото осъзнаваме, че не сме само граждани на една географска територия, а общност. Заедно можем да възстановим изтънялата тъкан на обществените отношения и разпадащата се държавност. Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата да гарантира сигурност, справедливост и развитие", посочва Йотова.

Тя отбелязва, че вместо преграда преди 140 години границата между Княжество България и Източна Румелия се превръща в мост между българите, устремени към обединение и общо развитие, а българите тогава са търсели силата на съгласието, а не силата на разделението. "Ако сме научили този урок, България няма да бъде страната на конфликтите, а страната на съзиданието", заявява вицепрезидентът.

Съединението е онази величава дата в българската история, когато народната воля се превръща в могъща сила и заставя родни и чужди политици да се преборят с малодушието, страха и съмненията, правителства и империи да изоставят сметки, кроежи и интереси и да признаят обединението на българите, допълва Илияна Йотова.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ

Днес отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно. Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.

"Продължаваме промяната"

Съединението от 1885 г. е доказателство, че българите могат да се изправят срещу всяка сила, когато става дума за свобода и независимост. Свободата има смисъл само тогава, когато сме обединени. Това написаха от партия "Продължаваме Промяната" във Фейсбук страницата си по повод 140 години от Съединението на България.

Делян Пеевски от ДПС "Ново начало"

Съединението е новото начало за българската държава. Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново, заяви лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Пеевски отбелязва, че Съединението е акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта. "Исторически момент, с който започва изграждането и развитието на свободна, обединена и модерна България. Съединението прави силата!", допълва той.

С церемонии в цялата страна днес ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Кулминацията на тържествата е в Пловдив. В 20:30 часа на площад "Съединение" в града пред едноименния паметник ще се проведе тържествена заря-проверка. В нея ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.

БСП "Обединена левица"

Духът на Съединението е нужен повече от всякога, посочиха от парламентарната група на "БСП - Обединена левица" по повод 140 години от Съединението на България.

"Днес, 140 години по-късно, духът на Съединението е нужен повече от всякога. Съединението днес означава социална справедливост - никой българин не трябва да бъде изоставен. Означава икономическо развитие - регионите трябва да имат шанс за просперитет, а младите - за бъдеще тук, в родината. Означава суверенитет - решенията за България трябва да се вземат в интерес на българските граждани, а не под диктовка отвън. Означава демокрация - честна политика, върховенство на закона и отчетност на властта пред народа", се казва в съобщението.

Съединението е изключителен пример за това как политическата далновидност, смелостта на българските офицери и войници, подкрепата на народа и обединението на прогресивните сили водят до историческа победа. Това е урок, че когато българите действаме заедно, когато поставяме интересите на отечеството над личните и партийните, успяваме.

Поклон пред паметта на героите на Съединението. Да бъдем достойни техни наследници и да продължим тяхното дело - със смелост, разум и обич към родината, заявяват от "БСП-Обединена левица" по повод празника.

"Възраждане"

"Съединението прави силата! Колко от вас се сещат, че това е българският национален девиз? Време е да си го припомним отново и да осъзнаем, че заедно можем всичко - от това да се опълчим на Великите сили до това да свалим еничарското правителство", написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.

Костадинов се обръща към "всички свободни българи" да се присъединят към протеста на партията на 13 септември. Той се обръща специално и към симпатизантите на "Продължаваме промяната-Демократична България" с думите, че всеки достоен и свободен човек е добре дошъл.

"Имаме и ще продължаваме да имаме много политически различия. Но всички свободни българи едно нещо искаме със сигурност - мафията никога повече да не управлява държавата", посочва той.

ИТН

Обединени заедно ще постигнем много повече, написаха от парламентарната група на партия "Има такъв народ" (ИТН) на страницата си във Фейсбук.

Съединението на България от 1885 г. е един от най-великите политически актове в нашата история, тъй като обединява изстрадалите Княжество България и Източна Румелия в една държава. А днес... Днес отново трябва да си спомним притчата за Кубрат и синовете му, чието послание преминава през времето, за да ни върне посоката и да ни припомня, че обединени заедно - ще постигаме много повече, посочват от ИТН.

