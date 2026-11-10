Няма нищо по-страшно от загубата на човешки живот, изтъкна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Няма думи, които могат да утешат хората, загубили своите близки, посочи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев

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Политици изразиха съболезнования на близките на загиналите при катастрофата на АМ "Тракия".

"Няма нищо по-страшно от загубата на човешки живот. Съболезнования на близките на загиналите. Желая успех на лекарите, които се борят за живота на пострадалите", написа във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Няма думи, които могат да утешат хората, загубили своите близки в трагедията на магистрала "Тракия", посочи пък съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев в пост във Фейсбук.

"С цялата си съпричастност сме до семействата на жертвите и до пострадалите. Надяваме се на възстановяване на ранените и изказваме признателност на всички, които продължават спасителните усилия", добавя Мирчев.

Кметът на София Васил Терзиев също изрази надежда пострадалите да се възстановят. "Благодаря на спасителните екипи и медиците, които се борят за живота на хората в тези тежки часове", написа в социалната мрежа Терзиев.

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При гъста мъгла тази сутрин на автомагистрала "Тракия" станаха две тежки верижни катастрофи, при които се сблъскаха над 70 превозни средства. Към момента информацията е за 11 загинали и над 40 ранени.

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