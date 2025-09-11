Офертата е към АПС, ПП-ДБ и МЕЧ, но важи само до края на днешния ден, обяви Костадин Костадинов

1735 Снимка: БТА

Размяна на подписи под вотове на недоверие с различни мотиви предложи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Той обещава необходимия брой парафи за инициативи на други опозиционни формации в замяна на недостигащи 5 парафа за искането на неговата партия за оставка на кабинета заради проблемите с безводие в страната.

"Псевдоопозицията или дворцовата опозиция, както аз предпочитам да я наричам, вярната, лоялната опозиция на правителството, в лицето на ПП-ДБ, "Величие" и МЕЧ, предпочита да стои в парламента, да спи по банките, да симулира присъствие, оправдавайки дневната си надница, която никак не е малка", заяви Костадинов на брифинг в кулоарите на НС.

Въпреки отправените квалификации, той адресира офертата си за бартер на подписи именно към ПП-ДБ и МЕЧ, както и към АПС.

"В замяна на това ние ще подкрепим всеки един друг. Предлагаме необходимия брой подписи. Доколкото разбираме, на ПП-ДБ има липсва един", посочи Костадинов.

Той постави ултиматум за отговор до края на днешния ден. "Единственото нещо, което остава след това, е просто да напуснат този парламент, защото са тотално безсмислени и само подкрепят кворума на управляващите", рече лидерът на "Възраждане".

По думите му от събота до вторник останалите депутати прекарвали времето си, шляейки се по софийските кръчми, докато от "Възраждане" обикаляли сред народа и внасяли законопроекти, които техните избиратели и въобще българските граждани искали от тях.

От "Възраждане" ще влизат в пленарната зала, само когато има вот на недоверие, за да гласуват срещу правителството и когато има тяхна точка в дневния ред.

Сходна оферта със срок до края на деня от партията отправиха и преди лятната ваканция на парламента, но на 31 юли се оплакаха, че другите формации ги предали.

Парламентарната група на "Възраждане" е от 33 депутати, на ПП-ДБ - 36, на АПС към момента е 15, МЕЧ е с 11, "Величие" - с 10 народни представители.

Минималният брой подписи за внасяне на вот на недоверие по конституция е 48.

В 51-ото НС досега бяха внесени и отхвърлени 4 вота.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.