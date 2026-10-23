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Общо 911 919,01 евро и услуги на стойност 10 139,11 евро са даренията от симпатизанти за предизборните кампании на кандидатите на президентския вот. Самите претенденти са дали още 230 363,50 евро в пари и 172 039,84 в услуги.

Президентски избори 2026

Това показва справка на Dir.bg в последния ден за агитация в Единния регистър по Изборния кодекс на Сметната палата, където екипите на участниците в изборите отчитат финансирането си. Данните не са окончателни и подлежат на проверка от одиторите. Справката е за първите шест двойки според социологическите проучвания.

За Илияна Йотова и Кирил Вълчев са дадени 349 255 евро и непарични дарения за 9 695,11 евро. Даренията за тях са 727, като 470 от тях са от по 500 евро.

За Андрей Гюров и Георги Кандев са дадени 514 415,01 евро. Даренията за тях са 478, като три са от по 100 000 евро, 4 са петцифрени суми, а 186 са от по 50 евро.

За Костадин Костадинов и Петър Волгин няма нито едно дарение и "Възраждане" вероятно финансира кампанията си със средства от държавната субсидия за партията.

Първи отчетени дарения за вота: 163 000 евро за Гюров - 27 000 за Йотова
Виж още Първи отчетени дарения за вота: 163 000 евро за Гюров - 27 000 за Йотова

Няма дарения и за кандидатите на МЕЧ Радостин Василев и Красимир Манов и за тези на "Величие" Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева. Двете партии също получават държавни субсидии, като спечелили самостоятелно над 1% на последния парламентарен вот.

Иван Христанов и Стоянка Черкезова са получили 25 дарения за общо 1 910,00 евро. 194 000 евро и 170 211,10 евро непарични средства е дал за кампанията си самият Христанов. Две малки суми са добавили членовете на инициативния комитет за издигането му.

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