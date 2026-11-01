На първия тур едва 610 души отидоха до урните на фона на недоволството от задържането на Радослав Ревански

1056 Снимка: БНТ

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Изборният ден в община Белица започна спокойно и без нарушения, като първите данни показват по-висока избирателна активност в сравнение с първия тур на президентските избори, предаде БНТ.

В секция №3 в Белица към 10:00 часа вече са гласували над 40 души, докато по същото време миналата неделя подадените гласове са били по-малко от 10.

Всички 17 избирателни секции на територията на общината са отворили точно в 7:00 часа. В седем от тях се гласува с хартиени бюлетини, а в останалите десет - с машини. От Районната избирателна комисия в Благоевград съобщиха, че всички устройства са стартирали без технически проблеми.

Право на глас в общината имат 7971 избиратели. На първия тур избирателната активност беше изключително ниска - под 8%. До урните отидоха едва 610 души. В някои населени места беше отчетено почти пълно отсъствие на избиратели. В село Лютово например гласуваха само двама души, а в Бабяк - родното село на кмета Радослав Ревански, бюлетини пуснаха едва седем души.

Ниската активност беше свързана с недоволството на част от местните жители заради ареста на кмета на Белица Радослав Ревански. Той беше задържан при разследване за предполагаемо престъпно сдружение за търговия с влияние заедно с кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов и областния координатор на ДПС в Бургас Христо Широков.

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След задържането на Ревански част от жителите на общината обявиха, че ще бойкотират президентските избори в знак на протест. Някои от тях заявиха, че няма да участват и на балотажа, ако кметът не бъде освободен.

Между двата тура Апелативният съд в Бургас постанови по-лека мярка за неотклонение "домашен арест" за Радослав Ревански и Димитър Гавазов. Решението предизвика положителни реакции сред част от местните жители. Самият Ревански благодари публично за оказаната му подкрепа.

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