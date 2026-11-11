Средствата ще бъдат одобрени като извънредни по бюджета на Министерството на труда и социалната политика, заяви министър Наталия Ефремова

4575 Снимка: БТА

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Еднократна социална помощ в размер на 8000 евро ще бъде изплатена на семействата и наследниците на загиналите при вчерашните тежки катастрофи на автомагистрала "Тракия". Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред журналисти в Министерския съвет след днешното правителствено заседание, на което е взето решението.

Помощта ще бъде предоставена чрез дирекциите "Социално подпомагане", а средствата ще бъдат одобрени като извънредни по бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

"Ще бъдат отпуснати еднократни социални помощи на всички семейства на загиналите лица в размер на 8000 евро. Семействата на пострадалите могат да се обърнат към дирекциите "Социално подпомагане" по местоживеене, за да получат необходимата консултация, ако се нуждаят от еднократна социална помощ", обясни Ефремова.

Очаква се те да бъдат изплатени в рамките на няколко дни, след като бъдат установени семействата и техните адреси, обясни Ефремова.

Средствата са предназначени за покриване на първоначалните им нужди след трагедията, добавя БТА.

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"Също така насочвам вниманието на тези, които се нуждаят от психологическа подкрепа, към дирекциите "Социално подпомагане". Те могат да ги насочат към социалните услуги, изградени в общините, където могат да получат безплатна психологическа помощ, ако имат нужда от такава", коментира още министърът на труда и социалната политика.

В деня на национален траур министърът изрази съболезнования на семействата на загиналите и надежда за бързо възстановяване на пострадалите. Тя благодари на случайните свидетели, доброволците и полицаите, оказали помощ на място, както и на медицинските специалисти, които се грижат за ранените.

Тежките пътни инциденти станаха вчера, 10 ноември, около 7 часа сутринта в района на пътен възел "Зимница". Двете верижни катастрофи са възникнали в противоположните посоки на магистралата - към София и към Бургас. В сблъсъците са участвали общо 86 превозни средства, сред които леки автомобили, тежкотоварни камиони и автобус.

11 души загинаха при инцидента, а ранените бяха над 50. В цялата страна бяха организирани кръводарителски акции в помощ на пострадалите.

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