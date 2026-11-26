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Калин Калинов е новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН), съобщи Министерството на здравеопазването на официалната си интернет страница.

В края на септември т.г. Иванка Динева беше освободена от поста на изпълнителен директор на ИАМН. В края на септември т.г. Иванка Динева беше освободена от поста на изпълнителен директор на ИАМН.

В рамките на няколко месеца преди това тя беше свалена от поста и после върната. Зае го за първи път през 2023 г., през февруари 2026 г. беше освободена, като определи уволнението си за политическо, а през юни отново назначена на същата позиция.

През септември тази година Динева подаде оставка по лични причини, а до този момент титуляр на поста нямаше.

Новият директор на медицинския надзор - д-р Калин Калинов, завършва медицина в Медицински университет - Пловдив през 1988 г. и придобива специалност по акушерство и гинекология в Медицинска академия - София. Той има магистърска степен по здравен мениджмънт от Факултета по обществено здраве на МУ - Пловдив, съобщават от министерството.

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Д-р Калинов има над 35 години професионален опит в системата на здравеопазването. Работил е в редица лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ, включително на ръководни позиции.

Притежава дългогодишен управленски и административен стаж в областта на здравеопазването. В периода 2019-2024 г. е директор на дирекция "Здравеопазване" в Община Пловдив, където отговаря за организацията, координацията и контрола на дейността на общинските лечебни заведения.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.