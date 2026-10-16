В синдиката няма практика да се коментират лични мнения, отговори неговият ръководител след критиките от председателя на парламентарната група на ПБ Петър Витанов

3480 Снимка: БТА

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Председателят на КНСБ Пламен Димитров отговори на критиките на председателя на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов.

В публикация във фейсбук снощи преди днешния протест на конфедерацията за по-високи доходи в Бюджет 2027 депутатът сравни синдикалиста с легендарния американски профсъюзен водач Джими Хофа, за когото се твърди, че е имал връзки с организираната престъпност и изчезва при мистериозни обстоятелства през 1975 г.

"В България най-сериозният синдикален лидер е друга порода. Той бе "кошмар" за петнадесетгодишното управление на Борисов и Пеевски. Протестираше рядко, но затова пък винаги съгласувано с тях. Бе гласовит, но винаги срещу опозицията", написа Витанов.

В позиция до БНТ Димитров заяви, че в КНСБ нямат практика да коментират лични мнения.

Той подчерта, че пред последните 16 години синдикатът е организирал близо 80 протеста в полза на работниците, включително през 2010 г. и 2025 г., когато са управлявали правителства на ГЕРБ.

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По-рано на брифинг в парламента Витанов подчерта, че изразеното от него мнение е лично и не представлява отношение към синдикалните организации.

"Много дълбоко уважавам синдикалната единност", заяви той и допълни, че като човек с леви убеждения смята синдикалното движение за неизменна част от икономическия живот на всяка страна.

Витанов обясни критиката си към синдикалния лидер с това, че според него е имало двоен стандарт в позициите му. Според депутата от ПБ при замразяването на пенсиите и възнагражденията по време на управлението на ГЕРБ не е имало същата реакция.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.