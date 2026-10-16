Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Председателят на КНСБ Пламен Димитров отговори на критиките на председателя на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов.

Протести

В публикация във фейсбук снощи преди днешния протест на конфедерацията за по-високи доходи в Бюджет 2027 депутатът сравни синдикалиста с легендарния американски профсъюзен водач Джими Хофа, за когото се твърди, че е имал връзки с организираната престъпност и изчезва при мистериозни обстоятелства през 1975 г.

"В България най-сериозният синдикален лидер е друга порода. Той бе "кошмар" за петнадесетгодишното управление на Борисов и Пеевски. Протестираше рядко, но затова пък винаги съгласувано с тях. Бе гласовит, но винаги срещу опозицията", написа Витанов.

В позиция до БНТ Димитров заяви, че в КНСБ нямат практика да коментират лични мнения.

Той подчерта, че пред последните 16 години синдикатът е организирал близо 80 протеста в полза на работниците, включително през 2010 г. и 2025 г., когато са управлявали правителства на ГЕРБ.

Петър Витанов сравни Пламен Димитров с Джими Хофа
Виж още Петър Витанов сравни Пламен Димитров с Джими Хофа

По-рано на брифинг в парламента Витанов подчерта, че изразеното от него мнение е лично и не представлява отношение към синдикалните организации.

"Много дълбоко уважавам синдикалната единност", заяви той и допълни, че като човек с леви убеждения смята синдикалното движение за неизменна част от икономическия живот на всяка страна.

Витанов обясни критиката си към синдикалния лидер с това, че според него е имало двоен стандарт в позициите му. Според депутата от ПБ при замразяването на пенсиите и възнагражденията по време на управлението на ГЕРБ не е имало същата реакция.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4431
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10130
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12211
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1526
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2381
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5500
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3874
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1516
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432