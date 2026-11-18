От друга страна, липсата на Европа там буди сериозни притеснения, коментира още външният министър

906 Снимка: БТА

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Срещата на Путин, Тръмп и Си в Китай няма да доведе до края на войната в Украйна, заяви в изявление за медиите министърът на външните работи Велислава Петрова.

"Наличието на срещи, търсещи дипломатическо решение, е нещо, което трябва да бъде подкрепено. От друга страна, липсата на Европа там буди сериозни притеснения. Не трябва да се стига до мирно решение, без Европа да изгражда в изграждането му", каза министър Петрова по повод срещата в Китай между президентите на САЩ, Китай и Русия Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин.

И добави: "Надявам се в следващ тип такива дискусии да присъства Европа или най-малко Украйна."

Целта на брифинга в МВнР бе да бъде представен бюджетът на министерството, но министър Петрова отговори и на въпроси по други актуални теми.

Тя коментира предложението на "Демократична България" за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) заради ударите с дронове по търговски кораби в Черно море така:

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"Свикването на КСНС е въпрос, който президентът Йотова трябва да реши. Смятам, че правителството прави достатъчно според възможностите си. Нарастващият брой атаки в Черно море е нещо, с което се борят всички страни в региона. Действията, каквито е да е, не може от днес до утре да предотвратят каквито и да било атаки. Най-ефективният вариант е дипломатическо решение, което да доведе до край на военните действия в Черно море, за да има мораториум върху атаките. В рамките на нашите възможности сме направили всичко възможно."

Запитана има ли нови доказателства по разследването за ударите по корабите в наши води, тя отговори: "Бяхме много отворени наши съюзници да дойдат на място с експертен екип. Правят се все още оценки. Моята информация не дава категоричност в която и да е посока. Ясно казахме, че това е резултат на продължаващата война на Русия в Украйна, но откъде точно идва източникът на удара е въпрос на експертна оценка, за която още няма доказателства."

За членството на Северна Македония в ЕС Петрова посочи: "Нашите колеги разбират позицията ни по въпроса. България подкрепя и има полза РСМ да се развива напред в своя европейски път, защото това би обезпечило по-добрия живот на нашите сънародници там. Би било пропусната възможност, ако Северна Македония не използва импулса за разширяване на ЕС, който виждаме от Молдова, Черна гора, Сърбия и дори Украйна."

"Това е бюджет на заздравяване на основите, на засилването на връзките с гражданите и поставянето на една посока, в която българската дипломатическа служба ще представя България по възможно най-добрия начин и ще защитава националния интерес", каза Велислава Петрова, коментирайки заложените в Бюджет 2027 г. средства за Министерството на външните работи.

Увеличаване на консулския капацитет и работата с общности зад граници са сред приоритетите в бюджета за 2027 г. на Министерството на външните работи, посочи министърът, цитирана от БТА. Силна дипломация се гради с професионализъм, ясни правила и достойни условия, заяви тя.

Петрова посочи, че от 2009 г. до 2025 г. насам бюджетът на министерството е намалял с 40% и няма как да се очаква за една година тази тенденция да бъде преодоляна.

Основен приоритет е засилването на икономическата дипломация и в контекста на това, което видяхме в разговори с представители на бизнеса, на различни възможни инвеститори на туристическия бранш, то фактът е, че голяма част от тях срещат трудности с това да получат визи за възможни инвеститори, туристи, обясни външният министър. По думите ѝ това, което може да направи МВнР, е да улесни този процес и да направи така, че да има по-голям капацитет за по-лесното му случване.

Затова засилването на консулския капацитет, както в централното управление, така и в задграничните представителства е един от приоритетите, и те получиха финансово обезпечение с увеличение от 3 696 300 евро в бюджета, изтъкна министър Петрова и поясни, че това ще даде възможност за засилване на консулския капацитет в страни, в които има недостиг на хора и невъзможност за обработка на документи.

Тя каза още, че удвояването на консулските представители в Истанбул е първа фаза на този процес.

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