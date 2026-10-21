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Президентът Илияна Йотова е сезирала на 19 октомври прокуратурата във връзка с помилването на Огнян Атанасов и е изпратила цялата преписка по случая, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Президент Йотова

Оттам посочиха, че в администрацията на президента е била извършена проверка на всички факти и обстоятелства по случая с осъдения за наркотрафик, известен като "Петричкия Ескобар". Установено е било, че необходимите по преписката документи са налични и Комисията по помилването е спазила правилата си за работа.

Йотова е поискала обективна и пълна проверка на публично изнесени твърдения за нарушения в процедурата по помилване на Огнян Атанасов, включително за потенциални корупционни практики, както и на обстоятелствата около съхраняването и разпространението на записи от охранителните камери на Софийския затвор.

Държавният глава очаква проверката да бъде извършена в законоустановените срокове и компетентните органи да оповестят своевременно резултатите от нея, се казва още в съобщението.

Прессекретариатът на държавния глава информира още, че от 11 септември 2026 г. към днешна дата Администрацията на президента е предоставила отговори на 14 запитвания по Закона за достъп до обществена информация. Авторите на запитванията са народни представители - 5 запитвания, политици, журналисти, общественици. Посочва се, че диапазонът на въпросите е широк, а при изготвянето на отговорите е спазен редът на ЗДОИ и те са изпратени в законоустановения срок, като е предоставена цялата налична информация, която националното и европейското законодателство позволяват.

"В този смисъл са манипулативни твърденията, че Администрацията на президента укрива информация. Недопустимо е спазването на закона от страна на президентската институция да се превръща в политически инструмент за внушения. Неверни са и внушенията, че за периода ноември 2017 г. - януари 2018 г. Комисията по помилването е заседавала в незаконен състав - спазени са действащите към онзи момент правила за работа", посочват от прессекретариата на президента.

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Обяснява се още, че в хода на производството по разглеждане на молбата за помилване Комисията по помилването е изискала от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието информация за осъдения. Предоставено е експертно становище на медицинската комисия по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Заключението на медицинската комисия е изготвено след личното явяване на осъдения пред нея и след подробното запознаване с наличната медицинска документация. Констатирано е наличието на тежки заболявания на осъдения, съставляващи непосредствена опасност за здравето и живота му. Състоянието му изисква лечение в специализирано неврохирургично заведение, където да бъде под постоянно наблюдение. За здравословния статус се съди и по събраните по преписката документи, в това число прокурорски актове за прекъсване изпълнение на наказание (7 броя); медицински експертизи (13 броя); експертни решения на ТЕЛК (3 броя); документи относно резултати от различни медицински изследвания; амбулаторни листове относно извършени медицински прегледи, допълват още от прессекретариата.

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