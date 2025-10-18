Бившият лидер на ПП припомни цитат на председателя на ИТН: "Не само няма да участваме заедно в правителство, но дори няма да преговаряме с Ново начало"

0 Снимка: БТА

Залозите се вдигат, колкото повече приближава понеделник, 20 октомври, когато ГЕРБ ще попита ИТН и БСП дали са съгласни четвъртият партньор в коалицията да стане ДПС - Ново начало.

И докато социалистите още предварително, преди Бойко Борисов да огласи плана си за четворна коалиция, заявиха, че са готови на всякакви стъпки и разговори за преформатиране на мнозинството, от "Има такъв народ" мълчат от вторник насам.

За да ги провокира да заемат позиция и то тя да е в посока на "хвърляне на кърпата", както го направиха, когато управляваха в коалиция с ПП-ДБ и БСП, Кирил Петков излезе с многозначителен коментар в социалната мрежа към лидера на ИТН Слави Трифонов.

С него той припомни, че "Има такъв народ" подписаха декларацията за санитарния кордон срещу участие на ДПС-НН и Пеевски във властта, което направиха и от БСП. Бившият премиер напомни и цитат на шоумена, вече лидер на партия, с който се зарича, че ИТН дори няма да води преговори с "ДПС - Ново начало".

"Когато Слави Трифонов подписа "санитарния кордон" срещу участието на Пеевски в правителството, написа това изречение като част от поста в личния си профил:

"Първо, да им припомня, че аз ясно заявих многократно, още в предизборната кампания, а и преди нея, че ИТН дори няма да преговаря с Ново начало. Не само няма да участваме заедно в правителство (твърдо и безапелационно), но дори няма да преговаряме", цитира го с днешна дата Кирил Петков.

"Това беше неговото обещание към избирателите си и към суверена. Всеки мъж струва, колкото му тежи думата!", предизвиква го на чест бившият премиер и бивш съпредседател на ПП.

Думите на Трифонов обаче бяха изречени преди партията му да стане управляваща.

До този момент нито Слави Трифонов, нито друг политик и депутат от ИТН е взел отношение по въпроса за включване на ДПС-НН официално в управляващото мнозинство с преформатиране на коалицията в четворна.

Междувременно анализаторът Валерия Велева прогнозира в студиото на "Говори сега" по БНТ тази вечер, че ИТН ще се съгласи да продължи участието си в управлението и няма да напусне кабинета.

Съдбата на кабинета е в ръцете на ИТН, заключи и лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

