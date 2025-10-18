Залозите се вдигат, колкото повече приближава понеделник, 20 октомври, когато ГЕРБ ще попита ИТН и БСП дали са съгласни четвъртият партньор в коалицията да стане ДПС - Ново начало.

Парламентът

И докато социалистите още предварително, преди Бойко Борисов да огласи плана си за четворна коалиция, заявиха, че са готови на всякакви стъпки и разговори за преформатиране на мнозинството, от "Има такъв народ" мълчат от вторник насам.

За да ги провокира да заемат позиция и то тя да е в посока на "хвърляне на кърпата", както го направиха, когато управляваха в коалиция с ПП-ДБ и БСП, Кирил Петков излезе с многозначителен коментар в социалната мрежа към лидера на ИТН Слави Трифонов.

С него той припомни, че "Има такъв народ" подписаха декларацията за санитарния кордон срещу участие на ДПС-НН и Пеевски във властта, което направиха и от БСП. Бившият премиер напомни и цитат на шоумена, вече лидер на партия, с който се зарича, че ИТН дори няма да води преговори с "ДПС - Ново начало".

ГЕРБ кани Пеевски за четворна коалиция, иначе - избори
Виж още ГЕРБ кани Пеевски за четворна коалиция, иначе - избори

"Когато Слави Трифонов подписа "санитарния кордон" срещу участието на Пеевски в правителството, написа това изречение като част от поста в личния си профил:

"Първо, да им припомня, че аз ясно заявих многократно, още в предизборната кампания, а и преди нея, че ИТН дори няма да преговаря с Ново начало. Не само няма да участваме заедно в правителство (твърдо и безапелационно), но дори няма да преговаряме", цитира го с днешна дата Кирил Петков.

"Това беше неговото обещание към избирателите си и към суверена. Всеки мъж струва, колкото му тежи думата!", предизвиква го на чест бившият премиер и бивш съпредседател на ПП.

Думите на Трифонов обаче бяха изречени преди партията му да стане управляваща. 

До този момент нито Слави Трифонов, нито друг политик и депутат от ИТН е взел отношение по въпроса за включване на ДПС-НН официално в управляващото мнозинство с преформатиране на коалицията в четворна.

Междувременно анализаторът Валерия Велева прогнозира в студиото на "Говори сега" по БНТ тази вечер, че ИТН ще се съгласи да продължи участието си в управлението и няма да напусне кабинета. 

Съдбата на кабинета е в ръцете на ИТН, заключи и лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов. 

ИЗБРАНО
Принц Андрю обяви, че се отказва от всичките си кралски титли Лайф
Принц Андрю обяви, че се отказва от всичките си кралски титли
8209
Синер преди мача за $ 6 млн. срещу Алкарас: Не играя тенис за пари Корнер
Синер преди мача за $ 6 млн. срещу Алкарас: Не играя тенис за пари
4080
Митът за обедняването Бизнес
Митът за обедняването
8487
Той разбил сърцето на Мерилин и се чувствал виновен за смъртта й Impressio
Той разбил сърцето на Мерилин и се чувствал виновен за смъртта й
8137
Лондонският хотел с таен тунел към двореца на принцеса Ан Trip
Лондонският хотел с таен тунел към двореца на принцеса Ан
2026
Кралски тайни: Защо принц Филип не обичал да се храни заедно с кралица Елизабет II Вкусотии
Кралски тайни: Защо принц Филип не обичал да се храни заедно с кралица Елизабет II
114