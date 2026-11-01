Според евродепутата в Европа се разгаря голямата битка между глобалистите и останалите хора

614 Снимка: Скрийншот/Нова телевизия

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Петър Волгин, кандидат за вицепрезидент от "Възраждане" и евродепутат, предупреждава във Фейсбук Илияна Йотова да не се "мелонизира".

"Когато мнозинството от сънародниците ти е зад теб, това е огромна отговорност. Това, което тя в никакъв случай не бива да допуска, е да се "мелонизира". Това е явление, при което говориш смело, умно и политически некоректно в предизборната кампания, а щом спечелиш изборите, се превръщаш в поредното добре смазано винтче в брюкселския механизъм по налагане на послушание", пише в социалната мрежа Петър Волгин.

"Победата на Илияна Йотова е добра новина. Защото ни отдалечава от войната, в която брюкселските марионетки упорито ни въвличат. Йотова застана на балотажа срещу глутница нискоинтелигентни едноклетъчни фанатици, чиято мозъчна дейност се изчерпва с маниакално славаукраинстване и урсулизиране. И заслужава поздравления. Трябва да бъдат поздравени и всички онези избиратели, които гласуваха за нея, за да не допуснат в президентството да се настани човек, готов да изпълни и най-малоумното брюкселско нареждане", започва Волгин коментарът си във Фейсбук във връзка с победата на Илияна Йотова на президентските избори.

Според него нормалните българи са подкрепили Илияна Йотова.

Евродепутатът подчертава, че "в Европа все повече се разгаря голямата битка между глобалистите, които искат окончателно да премахнат националните държави, и хората, които искат решенията за бъдещето на страните им да се взимат у дома, а не в някакви наднационални центрове".

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"Илияна Йотова, както и останалите български управляващи, трябва да изберат с кого да бъдат. Или с урсулите, или с нормалните граждани. Много ми се иска да изберат нормалността", пише в заключение Волгин.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.