603 Снимка: "Възраждане"

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По време на посещението си в град Пловдив Костадин Костадинов и Петър Волгин представиха петте приоритета в кампанията си. Наблегнаха, че това са приоритети, които са определени от българските граждани, които са участвали в анкетата, предшествала предизборната кампания и определила коя ще е кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане".

Като основни акценти те поставиха независимостта на България, опазването на мира, сигурността на страната и необходимостта от политика, съобразена с националните интереси, стабилна граница за силна държава и научен и образователен просперитет.

"Предполагам забелязвате, че ние с г-н Костадинов раздаваме книги. Не кебапчета, не пари. Смятаме, че най-важното нещо е да четем, да знаем, да сме информирани за това, което се случва, за историята и настоящето си, за да вземаме правилните решения за бъдещето. Затова тези избори са важни, защото те ще посочат пътя напред към една действително свободна, независима България", каза Петър Волгин пред присъстващите.

Кандидатът за вицепрезидент Петър Волгин каза още, че доверието на избирателите е отговорност за политиците да изпълняват поетите ангажименти.

"Важно е да усещаме вашата подкрепа. Разбираме обаче и съмненията на хората, които са се разочаровали от политици, давали обещания, а след това заемали постовете на министри, премиери и президенти, без да оправдаят доверието им. Те питат: "Каква е гаранцията, че и вие няма да ни излъжете?", каза Волгин.

Той заяви, че досегашното поведение на двамата кандидати е доказателство за последователността им и готовността им да носят отговорност за думите и действията си.

Кандидатът за вицепрезидент на "Възраждане" насочи вниманието на присъстващите към международната обстановка и рисковете за сигурността в Черноморския регион. Той изрази критичното си отношение към европейските политически лидери, които според него не полагат достатъчно усилия за прекратяване на войната.

"Всички виждаме какво се случва в близост до нас и знаем какво става в Черно море. Има политици, които според мен имат интерес войната да продължава. Най-много такива виждаме в Брюксел. Смятам, че успокояването на ситуацията би поставило под въпрос политическата роля на част от тези хора", заяви кандидатът за вицепрезидент.

Петър Волгин коментира и политическите процеси в Европа, като даде за пример нарастващата подкрепа за партия "Алтернатива за Германия". Той защити позицията, че политическите формации, които настояват за промяна на досегашния курс, трябва да бъдат оценявани според позициите и предложенията им.

"В Германия все повече хора подкрепят "Алтернатива за Германия". Аз смятам, че както тази партия в Германия, така и "Възраждане" в България трябва да бъдат оценявани по политиката, която предлагат. За мен "Възраждане" е нормалната българска партия, а гласът за нея е глас за логиката", посочи Волгин.

Той призова хората да поговорят за бъдещето на България и за нуждата от нова колективна цел за българския народ.

Костадинов и Волгин - различният избор е с номер 11 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Платена публикация на ПП "Възраждане", част от предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Купуването и продаването на гласове е престъпление!

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