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Кандидатът за вицепрезидент Петър Волгин призова българските граждани за масово гласуване в предстоящите избори по време на срещи с избиратели. В предаването "Тази сутрин" на bTV той подчерта, че социологическите прогнози не отразяват окончателния резултат и волята на колебаещите се граждани. Според него окончателната подредба на политическите сили се решава в последните дни на предизборната надпревара.

Президентски избори 2026

Волгин обърна внимание на социологическите проучвания, отчитащи между 15 и 20 процента нерешили граждани. Техният глас в последния момент може да преобърне предварителните очаквания.

"Както на футболен език се казва, мачът се играе деветдесет минути, до последната секунда", заяви той.

По думите му българската и световната политическа практика доказват възможността за обрати в самия край на кампанията.

В своите изказвания кандидатът постави акцент върху темата за националната и личната сигурност. Относно военния конфликт в Украйна той отбеляза, че бойните действия ще спрат при изчерпване на ресурсите и основанията за тяхното продължаване. Волгин даде обещание, че подкрепата за кандидатпрезидентската двойка с Костадин Костадинов гарантира неутралитет на страната. Той бе категоричен, че България няма да бъде въвлечена по никакъв начин във военните действия.

Според него сигурността включва и социално-икономически параметри. Най-сериозното притеснение на домакинствата остават растящите потребителски цени в търговската мрежа.

"Не може да се чувствате сигурни, ако всеки път в магазина виждате все по-високи цени на стоките", посочи Волгин.

Кандидатът обвърза избирателната активност с тревогите за работните места, запазването на доходите и външните рискове пред държавата.

В края на изказването си той се разграничи от посланията на останалите участници в състезанието за "Дондуков" 2. По думите му опонентите демонстрират трайно разминаване между предизборните думи и реалните си практически действия.

 
Платена публикация на ПП "Възраждане", част от предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Купуването и продаването на гласове е престъпление!
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