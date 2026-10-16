Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" отправи остри критики към ръководителя на КНСБ преди протеста на синдиката за по-високи доходи в Бюджет 2027

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Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов отправи остри критики към председателя на КНСБ Пламен Димитров часове преди днешния протест на синдиката в центъра на София за по-високи доходи в Бюджет 2027.

Витанов сравни Димитров с легендарния американски синдикалист Джими Хофа, за когото се твърди, че е имал връзки с организираната престъпност и изчезва при мистериозни обстоятелства през 1975 г.

"Чували ли сте за знаменития американски синдикален лидер Джими Хофа, ръководил най-влиятелния профсъюз на шофьорите от 1957 до 1971-а година? Същият използвал неподозиращите работници, за да организира стачки в полза на мафията", написа депутатът от управляващата партия снощи във фейсбук.

"В България най-сериозният синдикален лидер е друга порода. Той бе "кошмар" за петнадесетгодишното управление на Борисов и Пеевски. Протестираше рядко, но затова пък винаги съгласувано с тях. Бе гласовит, но винаги срещу опозицията", завява Витанов по адрес на Димитров.

Според председателя на ПГ на ПБ ръководителят на КНСБ е убеждавал синдикалисти от месеци да стачкуват ефективно "срещу какво няма значение - само да са на площада".

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"Утре щял да протестира срещу себе си. Защото сам договори изчисляването на минималната работна заплата. Всъщност не - отсъстваше по време на преговорите с работодателите в Бюджетна комисия", пише още Витанов.

По думите му Димитров "в името на старата дружба с ГEРБ и ДПС винаги е готов да удари рамо, "угрижен" за държавните финанси".

Витанов твърди, че новият официален съветник на председателя на синдиката е "Данчо Ментата", изглежда визирайки бившия депутат от ДПС Йордан Цонев.

В края на посланието си депутатът уточнява, че мнението му е лично и не ангажира никого от "Прогресивна България", както и че изпитва огромно уважение "към синдикалната дейност на хилядите честни и отрудени членове".

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