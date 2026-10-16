Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов отправи остри критики към председателя на КНСБ Пламен Димитров часове преди днешния протест на синдиката в центъра на София за по-високи доходи в Бюджет 2027.

Протести

Витанов сравни Димитров с легендарния американски синдикалист Джими Хофа, за когото се твърди, че е имал връзки с организираната престъпност и изчезва при мистериозни обстоятелства през 1975 г.

"Чували ли сте за знаменития американски синдикален лидер Джими Хофа, ръководил най-влиятелния профсъюз на шофьорите от 1957 до 1971-а година? Същият използвал неподозиращите работници, за да организира стачки в полза на мафията", написа депутатът от управляващата партия снощи във фейсбук.

"В България най-сериозният синдикален лидер е друга порода. Той бе "кошмар" за петнадесетгодишното управление на Борисов и Пеевски. Протестираше рядко, но затова пък винаги съгласувано с тях. Бе гласовит, но винаги срещу опозицията", завява Витанов по адрес на Димитров.

Според председателя на ПГ на ПБ ръководителят на КНСБ е убеждавал синдикалисти от месеци да стачкуват ефективно "срещу какво няма значение - само да са на площада".

За ръст на заплатите: Протест и автошествие на КНСБ блокираха центъра на София (снимки)
Виж още За ръст на заплатите: Протест и автошествие на КНСБ блокираха центъра на София (снимки)

"Утре щял да протестира срещу себе си. Защото сам договори изчисляването на минималната работна заплата. Всъщност не - отсъстваше по време на преговорите с работодателите в Бюджетна комисия", пише още Витанов.

По думите му Димитров "в името на старата дружба с ГEРБ и ДПС винаги е готов да удари рамо, "угрижен" за държавните финанси".

Витанов твърди, че новият официален съветник на председателя на синдиката е "Данчо Ментата", изглежда визирайки бившия депутат от ДПС Йордан Цонев.

В края на посланието си депутатът уточнява, че мнението му е лично и не ангажира никого от "Прогресивна България", както и че изпитва огромно уважение "към синдикалната дейност на хилядите честни и отрудени членове".

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4431
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10130
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12211
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1526
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2381
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5500
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3874
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1516
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432