Според председателя на парламентарната група на ПБ проблемът не е в президентската институция, я по-надолу по веригата

1276 Снимка: БТА

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След изборите ще бъде обърнато внимание на темата за помилването на Огнян Атанасов, свързан с наркотрафик, защото някъде има проблем, но той не е в президентската институция, а надолу по веригата.

Това каза пред журналисти председателят на парламентарната група (ПГ) на "Прогресивна България" Петър Витанов след второто извънредно заседание на Народното събрание във връзка с казуса, което се провали заради липса на кворум. По думите на Витанов темата е важна, но се използва предизборно, предава БТА.

"Мога да поема ангажимент, че след изборите, когато се абстрахираме от всички предизборни страсти, на тази тема ще бъде обърнато внимание. Защо? Защото и според мен има някъде проблем, но проблемът не е в президентската институция, както вие много добре знаете. Проблемът е по-надолу по веригата. Ще видите коя е лекарската комисия, кои са лекарите", заяви Витанов.

Той коментира, че част от опозицията "държи парламентарната трибуна да се превърне в платформа за предизборна агитация и за калташка кампания". Ние сме предоставили над 20 души да се регистрираме, ако за тях беше значима, важна тема, щяха да си съберат хората, каза Витанов относно липсата на кворум на днешното заседание.

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"Мисля, че по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) самата опозиция разполага с всички отговори. Умишлено не ги подават, защото не е в техен интерес. Така че месец и половина се занимаваме с меко казано несъстоятелен казус", коментира още председателят на ПГ на "Прогресивна България".

Той допусна, че най-вероятно ще има информация, тъй като по ЗДОИ тя може да бъде получена, и могат да се видят имената на хората, които са в комисията по помилване, и в лекарската комисия, издала анамнезите и становищата. Витанов каза, че е изискал тези данни и разполага с тях, но според него не е редно да ги оповести и не иска да участва в този дневен ред, който цели да дискредитира един или друг кандидат в президентската кампания.

Не очаквайте от един президент със стетоскопа да отиде лично да проверява достоверността на документите, след като са се разписали седем лекари, шефове на болници в тях, заяви още той. "Тя разписва това, което е подадено като документи, тя не провежда интервю с подсъдимите, нито удостоверява тяхното медицинско състояние", каза Витанов в отговор на въпрос за указа, с който през 2022 г. тогавашният вицепрезидент Илияна Йотова е помилвала Огнян Атанасов.

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