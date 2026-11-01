Разликата, с която побеждава Илияна Йотова, е по-голяма от тази, с която спечелиха Желю Желев и Росен Плевнелиев, заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България"

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"По първоначални данни се ползваме с подкрепата на над един милион души, имаме достатъчно основание да имаме легитимно избран президент", заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов в първи коментар след обявяването на резултатите от екзитполовете от балотажа на президентските избори, сочещи победа на Илияна Йотова.

За подкрепената от управляващата партия кандидатка са гласували между 50,7 и 52,5%, а за опонента ѝ Андрей Гюров - между 43,4 и 44,6% по данни на социологическите агенции "Алфа Рисърч", "Маркет Линкс", Тренд" и "Мяра" към 19 часа.

Витанов благодари на всички гласували въпреки лошото време и въпреки "черната кална кампания".

"Според мен България утре ще бъде по-стабилна и по-спокойна", добави депутатът.

Той подчерта, че активността се е увеличила с близо една трета спрямо първия тур, което по думите му е безпрецедентно.

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Витанов добави още, че разликата, с която побеждава Йотова е по-голяма като проценти от тази, с която Желю Желев спечели срещу Велко Вълканов през 1992 г. и на Росен Плевнелиев срещу Ивайло Калфин през 2011 г.

Снимка: БТА

На въпрос каква е била ролята на симпатизантите на "Възраждане" във вота, Димитър Здравков от ПБ отговори - каквато на всеки един български гражданин.

Сглобката следващия път нека да излъчи по-достойни кандидати, заяви Петър Витанов.

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