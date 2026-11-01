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"По първоначални данни се ползваме с подкрепата на над един милион души, имаме достатъчно основание да имаме легитимно избран президент", заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов в първи коментар след обявяването на резултатите от екзитполовете от балотажа на президентските избори, сочещи победа на Илияна Йотова.

Президентски избори 2026

За подкрепената от управляващата партия кандидатка са гласували между 50,7 и 52,5%, а за опонента ѝ Андрей Гюров - между 43,4 и 44,6% по данни на социологическите агенции "Алфа Рисърч", "Маркет Линкс", Тренд" и "Мяра" към 19 часа.

Витанов благодари на всички гласували въпреки лошото време и въпреки "черната кална кампания".

"Според мен България утре ще бъде по-стабилна и по-спокойна", добави депутатът.

Той подчерта, че активността се е увеличила с близо една трета спрямо първия тур, което по думите му е безпрецедентно.

Витанов добави още, че разликата, с която побеждава Йотова е по-голяма като проценти от тази, с която Желю Желев спечели срещу Велко Вълканов през 1992 г. и на Росен Плевнелиев срещу Ивайло Калфин през 2011 г.

Първи данни от екзитполовете: Йотова - между 50,7 и 52,5%, Гюров - между 43,4 и 44,6%
Виж още Първи данни от екзитполовете: Йотова - между 50,7 и 52,5%, Гюров - между 43,4 и 44,6%

Снимка: БТА

На въпрос каква е била ролята на симпатизантите на "Възраждане" във вота, Димитър Здравков от ПБ отговори - каквато на всеки един български гражданин.

Сглобката следващия път нека да излъчи по-достойни кандидати, заяви Петър Витанов.

 
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