Резултатът се дължи и на липсата на структури на "Прогресивна България" в страната, които не са правили кампания, добави друг член на ИК на Йотова - Вълчев - Красимир Каракачанов

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Председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов призна за пропуски на управляващите в отминалата президентска кампания, след като екзитполът до момента дава минимална разлика между Йотова - Вълчев и втората двойка към момента, тази на Гюров - Кандев.

"Някои от нас подцениха тези избори, тъй като първоначално се даваха по-големи разлики", призна Витанов пред медиите в предизборния щаб на двойката Йотова - Вълчев в НДК.

"Тепърва трябва да анализираме защо са тези резултати", добави Витанов по Нова телевизия и по бТВ. Той изрази нагласа през седмицата между първия и втория тур "да коригираме някои пропуски". "Имаме нужда от пределна мобилизация. Може би трябваше да подходим още по-отговорно, да кажем да излезе да се гласува и на първи тур", заяви Петър Витанов и по БНТ.

"Очевидно колегите от другия щаб, който е на второ място към момента, са успели да мобилизират по-добре своите избиратели", призна той по адрес на двойката Гюров - Кандев.

Председателят на ПГ на мнозинството подчерта още, че наблюдаваме най-ниската избирателна активност от началото на прехода. Според него това се дължи на няколко неща. "Тази черна кампания - от 20 години по-кална кампания не съм виждал, тя отблъсна избирателите. Струва ми се, че тези избиратели, които подкрепят Йотова, бяха подведени от големите разлики, които се даваха в началото", допълни той.

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Като друг фактор за ниската активност Витанов изтъкна призивите на някои политически лидери да не излизат хора да гласуват. "На много места има цели секции с нито един гласувал. Цели населени места правят нещо като бойкот по друга причина, не заради задържането на кметовете", каза той за избирателите на ДПС.

"Причината, поради която се насърчаваха хората от определен етнос и партия, е очакването на евентуално търгуване, не с "Прогресивна България", посочи депутатът. Подтикването да не се гласува е прелюдия към търсене на политически сделки, допълни той.

"За мен въпросът е ясен и много прост - нормалност или ненормалност. Ще търсим подкрепа от всеки един български гражданин", каза Петър Витанов в отговор на въпрос дали ще търсят подкрепа за балотажа от други политически партии, цитира го БТА.

Друг представител на Инициативния комитет на временните водачи според екзитполовете - Красимир Каракачанов, отчете един от пропуските в кампанията, на които се дължи по-ниският от очаквания резултат на Йотова - Вълчев.

"Прогресивна България" няма структури. Аз обикалях държавата и не видях кампания", коментира по Нова телевизия Каракачанов.

Според него липсата на структури е голям проблем за една кампания. "Ти трябва да вдигнеш и хората, които са те подкрепяли на предишните избори, да ги убедиш да гласуват", посочи лидерът на ВМРО, който по този начин обясни срива между първите и вторите.

Според друг член на ИК на Йотова и Вълчев - проф. Николай Овчаров, този резултат се дължи на ниската избирателна активност в страната, докато по-голямата част от гласувалите са в София и е било очевидно в столицата кого са предпочели.

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