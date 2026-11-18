Проверките до момента не са установили компрометиране на лични данни на граждани, успокои министър Василев

12754 Снимка: Министерство на иновациите

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Държавата прекъсна най-продължителната известна кибершпионска операция срещу българската администрация, съобщи на брифинг в Министерския съвет министърът на иновациите Иван Василев. Според него киберпрестъпниците са имали достъп до доклади на Министерския съвет и на отделните министерства.

Хакери са прониквали в мрежите на българската държавна администрация в продължение на пет години - от 2021 г. досега, и са изнесли най-малко 130 гигабайта държавни документи. Според министър Василев злосторниците са от "множество международни хакерски групи" и целта им е била да изнесат максимален обем информация от държавните структури, "следели са какво прави българската държава". "Какво са правили тази информация - нямам представа", не скри министърът. И добави, обръщайки се към медиите: "Нали не си представяте, че сме хванали живите хакери, за да ги разпитаме."

Иван Василев обяви, че е сезирал прокуратурата. На залп от медийни въпроси откъде са хакерите, от кой регион на света, от кои държави министърът каза, че "международните хакерски групи не са от един регион - имаме активности от множество точки по света". "Това, което е важно е, че ги видяхме, спряхме и към тях не върви информация", повтори той в отговор на въпрос имало ли е хакери от Русия.

Става дума за най-продължителния и мащабен известен случай на кибершпионаж срещу българската държавна администрация. От 2021 г. атакуващите са поддържали неоторизиран достъп до инфраструктурата, чрез която държавните институции обменят информация, придвижвали са се между отделни нейни компоненти и са събирали чувствителна информация, свързана с работата на държавата, обясни министър Василев. Активността е оставала незабелязана години наред, защото досегашните средства за защита не са работили като единна, интегрирана система.

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Атакуващите, които в продължение на пет години са имали скрит достъп до мрежите на държавната администрация, вече са откъснати от своята инфраструктура. Каналите, чрез които са управлявали присъствието си в държавните системи, са прекъснати, а възможността им да се придвижват между системите вече е ограничена.

Инцидентът беше открит благодарение на новата национална система за киберсигурност, която за първи път дава единна картина на случващото се в държавните мрежи. Без нея тази активност най-вероятно щеше да остане скрита за неопределен период от време.

Междуведомствената работна група, в която участват Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавна агенция "Национална сигурност", Служба "Военно разузнаване", Държавна агенция "Разузнаване" и Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление", с подкрепата на "Информационно обслужване" АД и международни партньори в областта на киберсигурността, изпълнява приетия от Съвета по киберсигурността план за справяне с инцидента.

В първата фаза беше установен пълният мащаб на компрометирането.

Във втората фаза засегнатата среда беше изолирана, засилен беше контролът върху достъпа до критичните системи и беше прекъсната връзката на атакуващите с тяхната инфраструктура. В третата фаза бяха прекратени всички неоторизирани достъпи установени към момента.

Проверките до момента не са установили компрометиране на лични данни на граждани.

В момента се отстраняват установените слабости в защитата и се въвежда по-строг контрол на достъпа. Инфраструктурата ще бъде под засилено наблюдение в продължение на 90 дни, за да бъде засечен навреме всеки опит за повторно проникване.

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