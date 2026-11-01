Зам.-председателят на щаба прогнозира разширяване на политическата подкрепа за двойката, дори да не спечели вота

919 Снимка: БТА

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Заместник-председателят на инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев Александрина Пендачанска заяви, че остава позитивно и оптимистично настроена и че все още е рано да се правят окончателни изводи за резултата от балотажа.

"Дори да не бъде обърнат резултатът, а той е възможно да бъде обърнат, никой не знае до последния момент. Трябва да бъдат преброени и гласовете от чужбина, откъдето за г-н Гюров ще дойде голяма подкрепа", заяви Пендачанска по Нова телевизия в коментар на резултатите на социологическите агенции за президентските избори.

"Важно е днес всички да си дадем сметка както за този, който ще спечели, така и за този, който ще загуби", коментира тя. По думите й още не можем да бъдечм сигурни в резултата.

По думите й, независимо от изхода на изборите, пред Гюров и Кандев предстои шанс за разширяване на политическата подкрепа.

"Андрей Гюров и Георги Кандев ще разширяват политическата си подкрепа, дори да не спечелят президентските избори", прогнозира Пендачанска.

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Пендачанска коментира още, че в началото на кампанията разликата между двете кандидатпрезидентски двойки беше огромна, но се стопи на предишния тур.

"Днес изглежда, че ще се запази известна част от нея, но тя не е така значителна, колкото в началото, и смятам, че това е голям успех за господин Гюров", каза пред БТА тя.

По думите на Пендачанска на двойката Гюров - Кандев не ѝ е достигнало време, за да поведе окончателно. Тя посочи, че това е можело да се случи, ако кампанията е била по-дълга и е имало време за повече срещи, както и ако хората са имали възможност да видят бюджета, който предстои да бъде представен следващата седмица.

Коментарът й идва на фона на данните от екзитпола, според които за Йотова и Вълчев са гласували 51.4% от отишлите до урните, а за Гюров и Кандев вота си са дали 43.6 на сто от гласувалите. На първия тур претендентите спечелиха съответно 36.4% и 32.1%.

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