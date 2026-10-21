Скриха Йотова, да каже Радев ли я накара да помилва, коментира проваленото заседание на парламента лидерът на ДПС

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Върхът на олигархията е Румен Радев и Николай Копринков, заяви в изявление за медиите лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той коментира думите на премиера Радев в началото на днешното правителствено заседание, че "Пеевски и Борисов са изнервени".

"С интерес слушах премиера Румен Радев как разпорежда полицейски акции от кабинета си. Имаме информация, че професионалното ръководство на МВР, на ДАНС постоянно е на сбирки с него. Всичките тези акции - както се случва в момента в Белица, както се случи в Сунгурларе, се разпореждат от едно място - от Румен Радев. Той е иззел всички функции", каза Пеевски, който всъщност коментира и акцията на МВР срещу кмета на Белица Радослав Ревански (зам.-председател на ДПС) преди за нея да бъде съобщено официално от институциите. По-късно от пресцентъра на ДПС съобщиха, че цялото ръководство на партията тръгва за Белица.

А изявлението на Пеевски пред медиите в парламента продължи така:

"Според мен не знае кой е (б.р. - Радев), всичко е смесено в главата му. Гледах тази злоба, това безсилие - толкова страх от този протест вчера, от изследванията на агенциите. Слушах за върха на олигархията - много ми хареса, аз мога да го назова, той трябваше да го назове. Върхът на олигархията е Румен Радев и Николай Копринков - искам ясно да го назова. Просто, като седят, трябва да се погледнат в огледалото в кабинета на премиера и да се видят. Могат спокойно да викнат Демерджиев и той да ги разкрие с бестящия си дедективски ум и всичките си провали, но аз му казвам - олигархията е на едно място - тя е в кабинета на премиера, за да бъда ясен. Всичко ще стигне до тях и до техните семейства, защото пътят е само един - към кабинета на Радев. Олигархията има един връх и той се казва Румен Радев".

За да направи това изказване, лидерът на ДПС застана за втори път пред журналистите в парламента. Този път той избра да коментира думите на Радев от специалната трибунка в Народното събрание. Около час по-рано Пеевски говори, но на крак пред медиите, за проваленото заседание на Народното събрание по темата за помилванията.

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Скриха Илияна Йотова - такова обяснение даде лидерът на ДПС Делян Пеевски на неслучилото се заседание за помилването на т.нар. "Петрички Ескобар". Според него президентът, която в качеството си на вицепрезидент е помилвала през декември 2022 г. осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов, е трябвало да се яви пред народните представители и да обясни дали Румен Радев (тогава президент) я е накарал да го направи.

"Просто се крият! Аз не мога да разбера г-жа Йотова защо се подведе на всичко това и не дойде да си обясни нещата. Те просто я скриха. Какво толкова тайно има, какво се случи толкова, нека да дойдат да обяснят - тя е била вицепрезидент, може да я е накарал президентът да подпише това нещо. Да дойде и да го каже", беше коментарът на Пеевски.

Извънредното заседание по случая с помилването на Огнян Атанасов бе поискано с подписка от "Продължаваме промяната", която бяха подкрепили и депутати от ДБ и ГЕРБ-СДС. То обаче се провали поради липса на кворум.

"Управляващите са в пълна истерия - само насилие, само използване на МВР, специалните служби, натиск върху кметове, натиск върху партии - пълно безсилие. Наблюдавам днес резултатите на социологическите агенции - виждам какви са им притесненията. И най-вече - доходите на хората - пълна лъжа, щяха да ги вдигат. Цените - пълна лъжа, видяхте какво е казвал сегашният премиер преди това - че минус 15% ще са цените, те са плюс 150%. Това е истината - горивата по две и отгоре. Когато имаше назначен от правителството на Росен Желязков особен управител на "Лукойл" бяха наполовина, сега са по две. Хората това го виждат. Доходите намаляват, цените се увеличават, енергията поскъпва - няма успехи, няма нищо. Обещанията се провалиха, минаха шест месеца. Виждам вчера премиера - супер притеснен. Обясненията "Борисов - Пеевски" някой ще докарат на власт, сглобката се връща. Хайде да поспрат тези хора, да си свършат работата. Те от пълнене на касите не могат да свършат нищо за хората. Не напълниха ли касите шест месеца?!", даде своя прочит на случващото се в страната Пеевски. А на въпроса на медиите за какви каси говори, каза: "Техните!"

Последва нов въпрос с молба за конкретика и напомняне, че е казал, че "касите" са на съветници на Радев.

"Спокойно, ще кажем. Гледаме, че звънят навсякъде, търсят кой имаме предвид, притеснени са. Дори и вътре питат, ще кажем конкретно - какво правят в енергетиката, какво прави Шишков. С натиск няма да стане. Обръщам се към премиера - насилието води само към едно - към край на това правителство", завърши изложението си пред журналистите в кулоарите на парламента Делян Пеевски.

И си тръгна, без да изчака повече въпроси.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.